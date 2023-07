E adesso rotta su Budapest 

E adessorotta su Budapest. I campionati italiani assoluti di Molfetta hanno confortato lo staff tecnico azzurro guidato da Antonio La Torre e tra chi ha mandato i migliori segnali in vista della rassegna iridata che scatterà nella capitale ungherese il 19 agosto ci sono senz’altro Filippo Tortu e Dalia Kaddari. Il tempiese che dopo la gara si è un po’ pentito dell’eccessiva esultanza (gli è stato anche mostrato il cartellino giallo), «non mi sono riconosciuto», ha detto a RaiSport, sperava in una buona prestazione e il 20”14 ottenuto con un po’ di vento a favore lo conforta: «In dieci giorni ho corso il peggiori 200 della mia carriera e il peggiore», ha detto il velocista delle Fiamme Gialle, sdrammatizzando e ufficializzando che «ai Mondiali farò i 200 e la 4x100). Giovedì arriveranno le convocazioni e lo stesso programma dovrebbe toccare a Dalia Kaddari, 20”86 domenica sui 200.

Qualificata

La quartese della polizia sarà da domenica a Roma con gli altri velocisti azzurri, tranne Lorenzo Patta che sta recuperando del risentimento muscolare che gli ha impedito di correre (e magari vincere) i 100 agli Assoluti. Una settimana di raduno per preparare l’appuntamento più importante dell’anno. Dalia ci arriva in buona condizione: «Due belle gare, soprattutto la batteria, corsa bene, senza forzare, l’ha aiutata il fatto di essere tranquilla, con un po’ di vento a favore che ha sfruttato bene», dice il tecnico Fabrizio Fanni. «Mi è piaciuta la batteria per la tecnica di corsa, ma per l’approccio mentale la finale. L’ha affrontata con la giusta determinazione. Sperava di aver fatto qualcosa meno però sono sicuro che andrà meglio ai Mondiali. Adesso l’obiettivo è quello, senza altre gare in mezzo». Dalia correrà prima i 200 metri, poi la 4x100, non come in Coppa Europa.

L’orgoglio

«In batteria ho corso veramente in scioltezza, l’obiettivo era soltanto la finale», conferma soddisfatta la 22 di Quartu. «C’era molto caldo nel pomeriggio e molta umidità la sera. In questa trasferta puntavo a riprendermi dalla delusione degli Europei Under 23 e confermare il titolo. I tempi arriveranno, lo vedo da come sto. Le sensazioni mi dicono che siamo nella giusta strada per i Mondiali. L’obiettivo è quello e lì vorrei fare il tempo». Intanto c’è il trofeo intitolato a Pietro Mennea: «Una bellissima cosa, mi rende orgogliosa. lo metterò subito in bella mostra nella mia “casetta” nuova».

