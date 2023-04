E adesso Occhiuzzi si mette alla finestra  

Olbia. Riavvolgendo il nastro della stagione dell’Olbia, paragonarla a un giro sulle montagne russe non è sbagliato. Anzi: rende bene l’idea di un’annata ricca di emozioni, partita con l’obiettivo dei playoff e terminata con una salvezza diretta che, a 90’ dalla fine del campionato, per come si erano messe le cose, sa di impresa.

Eppure, proprio per l’inarrestabile ascesa che ha permesso alla squadra di Roberto Occhiuzzi di passare in quattro mesi dall’ultimo posto al sogno playoff, non potersi giocare domenica sul campo della Lucchese la chance di agganciare la zona promozione, già conquistata l’anno scorso all’ultima giornata e per la prima volta nella storia del club, lascia l’amaro in bocca. Per questo, mentre la Reggiana sabato al “Nespoli” festeggiava un successo che valeva la vittoria del campionato, i bianchi abbandonavano il campo sconfitti ma sollevati perché matematicamente salvi. Senza manifestare, però, grande entusiasmo per il traguardo raggiunto. «Considerato dove eravamo a gennaio questa salvezza ha un valore immenso, ed è merito di un girone di ritorno da playoff. Allo stesso tempo, proprio perché questa squadra ha i playoff nelle corde dispiace doversi fermare», ha ammesso Occhiuzzi sabato. «Nella nostra situazione, senza la matematica certezza di essere salvi, era normale guardarsi le spalle, ma pure guardare avanti perché la matematica lo consentiva».

Il passo falso

La sconfitta con la Reggiana non ha compromesso la salvezza, ma ha stroncato le ambizioni playoff dell’Olbia, rendendo irraggiungibile il decimo posto. «Dispiace aver perso punti nella prima parte della stagione», dice il tecnico, «ma siamo riusciti a uscire da una situazione complicata, compattando tutto l’ambiente, e questo mi rende orgoglioso: a Lucca andremo per vincere». Dopodiché Occhiuzzi (che non smette di ringraziare la società per la fiducia) incontrerà i dirigenti dell’Olbia per parlare di futuro. «Non so se l’Olbia ripartirà da me, ma sicuramente potrà ripartire da un gruppo di ragazzi che ha un’identità e un grande senso di appartenenza: la continuità in un progetto aiuta a lavorare meglio», ha detto l’ex Cosenza, «sono ambizioso ma realista, devo crescere e migliorare ancora tanto, e questo è l’ambiente ideale, ma a oggi la scelta è quella di vederci a fine anno».