E adesso non resta che la punta 

Prima la partita con l'Inter, gara che il Cagliari vuole affrontare con la testa libera da preoccupazioni, poi partirà l'assalto agli ultimi giorni di un mercato estivo infinito, che finalmente chiuderà i battenti alle 20 di venerdì primo settembre. Il ds Bonato ha praticamente chiuso gli acquisti dei difensori Pantelis Hatzidiakos e Mateusz Wieteska e ora dovrà portare ad Asseminello l'attaccante chiesto da Ranieri.

Punta cercasi

Il tecnico rossoblù ha “giocato” in conferenza stampa, disegnando l'identikit di quello che dovrebbe essere l'attaccante atteso: «Un giocatore che possa giocare con Pavoletti o con Lapadula, con caratteristiche che non abbiamo in rosa». Di certo, un giocatore che lo stesso Ranieri dovrà benedire, come già capitato con tutti i giocatori fin qui sbarcati a Cagliari. Nel mirino, non è una sorpresa, resta Andrea Petagna, classe '95, anche ieri escluso da Palladino dalla formazione iniziale del Monza. Il giocatore ha già dato il suo benestare al trasferimento in rossoblù, ma ora i brianzoli devono prima trovare un attaccante da inserire in rosa (magari il milanista Colombo) e poi accettare la richiesta del Cagliari. Il club rossoblù Petagna lo prenderebbe in prestito chiedendo anche un contributo per pagare l'alto stipendio. L'ex Napoli avrebbe caratteristiche diverse dalle punte già in rosa, non uno stoccatore, ma una punta forte fisicamente e che lavora soprattutto per aprire spazi ai compagni.

L'attesa

Affari ormai chiusi, ma Ranieri potrà contare su Hatzidiakos e Wieteska solo dopo la gara con l'Inter. Il greco, che venerdì si è presentato a Roma per le visite mediche, è rientrato in Olanda per riprendere gli allenamenti con l'AZ in vista della sfida di ritorno col Brann, in programma giovedì a Bergen in Norvegia, con in palio la qualificazione alla Conference League. Hatzidiakos, a segno nella gara d'andata, subito dopo la partita, completerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al Cagliari fino al 2027, mentre all'AZ andranno circa 1,5 milioni più eventuali bonus. Nessun rinvio, invece, per Wieteska. Il polacco, scovato nel Clermont, ieri era a Villa Stuart per le visite mediche. Wieteska arriverà a Cagliari e potrebbe essere presente in tribuna domani per vedere i suoi nuovi compagni contro l'Inter. Dopo la gara con i nerazzurri verrà ufficializzato il suo acquisto, che avverrà con una spesa di 5 milioni da versare nelle casse del Clermont, spesa che eguaglia quella per Prati, mentre l'ex Legia firmerà un contratto di 4 anni da circa 500 mila euro a stagione.

Uscite

Con Hatzidiakos e Wieteska saranno nove i volti nuovi arrivati alla corte di Ranieri, in un mercato dove il Cagliari ha investito circa 20 milioni. Ma il ds Bonato dovrà anche sfruttare gli ultimi giorni per qualche cessione. In uscita resta Capradossi (richieste in B), mentre Goldaniga potrebbe rimanere almeno fino a gennaio. Da definire il futuro di Kourfalidis e Desogus, che potrebbero andare in prestito a condizione di poter giocare e maturare.