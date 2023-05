E adesso la sfida a Milano 

Dal terzultimo posto alle semifinali scudetto contro i campioni d'Italia. Solo il coach Bucchi e la società ci credevano a novembre, quando la Dinamo era in affanno, con un centro di talento ma avulso dal contesto (Onuaku) e soprattutto senza un'identità. Giusto ricordarlo, non per mettere le mani avanti prima della serie che inizia sabato al Forum (ore 18) ma per sottolineare come abbia trasformato la stagione aver trovato la chimica di squadra (Stephens più utile di Onuaku) e avere puntato sulla collaborazione in difesa («il marchio di fabbrica» ha detto il tecnico Bucchi) e pure in attacco (prima per assist con 19 di media).

Il dominio

Qualcuno potrebbe obiettare che Venezia non aveva la solidità delle edizioni passate dei playoff, ma si dimentica che la Reyer ha vinto nove gare su dieci prima di incassare le tre sconfitte che l'hanno eliminata dai quarti scudetto. Sono più i meriti dei biancoblù che i demeriti della formazione di Spahija. La Dinamo ha giocato alla pari il primo match perdendolo in volata per dettagli e un paio di chiamate arbitrali non limpide. Ha poi dominato gara due e gara tre. Lo ha fatto anche in gara quattro dove era a +12 al 37' prima che Granger fosse posseduto dallo spirito di Michael Jordan segnando 13 punti di fila pazzeschi. Puro talento individuale, non certo reazione di squadra. Come gioco corale e come tattica, Sassari ha stravinto il confronto.

E ora a Milano

È la quinta volta che le due formazioni si affrontano. Curiosamente mai hanno incrociato le armi in finale. La prima volta è stata nell'anno dove Sassari era matricola: 3-1 ai quarti per l'Olimpia, però la Dinamo fece il colpaccio nella prima partita. Nel 2014 sfida in semifinale che Milano ha vinto per 4-2 ottenendo poi lo scudetto ai danni di Siena. Nel 2015 il Banco dello scudetto vinse 4-3 in semifinale e poi fece altrettanto con Reggio Emilia. Nel 2019 ancora un duello in semifinale, stravinto 3-0 dal Banco di Pozzecco, poi in finale con Venezia. L'anno scorso vendetta dell'Olimpia che stese per 3-0 la squadra sassarese.