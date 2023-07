E adesso inforcate i visori 3D: Nora, così, non l’avete mai vista 

I tesori riemersi in superficie grazie al lavoro degli archeologi, gli antichi fasti della città tornati in auge con il contributo della realtà aumentata dei visori 3D: con le nuove zone dell’abitato appena scoperte e il supporto della tecnologia, Nora mette in mostra le sue meraviglie per conquistare i visitatori. La scoperta più importante è rappresentata da una piazza di età medio imperiale, corredata da pavimenti pregiati e fontane. Così l’antica città di Nora si anima di nuova vita grazie alle scoperte dell’ultima campagna di scavi archeologici che hanno riportato alla luce importati siti e reperti.

La tecnologia

E ancora, a supporto delle scoperte degli archeologi, ci sono le nuove tecnologie che hanno permesso una puntuale ricostruzione della Nora delle origini che consentirà ai turisti-visitatori di viaggiare nel tempo in maniera suggestiva e immersiva, grazie all’ausilio dei visori 3D che, già da oggi, saranno prenotabili dal pubblico. Un’altra importante novità sono le prenotazioni on line, che allineano la qualità dell’offerta dell’area archeologica di Nora ad altri importanti siti di livello nazionale ed europeo, e ne ampliano la possibilità di fruizione e il monitoraggi.

I lavori

Una prima fase di ricerca degli archeologi si è concentrata nell’area del cosiddetto “Colle di Tanit” e ha permesso di riportare alla luce una porzione di un quartiere abitativo e artigianale di età romana. Con l’ampliamento dell’area di indagine, nel settore più prossimo all’area di accesso al parco archeologico, è venuta alla luce un’ampia piazza realizzata in età medio imperiale, pavimentata con basoli in andesite viola locale e decorata da due fontane monumentali legate a giochi d’acqua. La più grande di queste, di forma circolare, doveva costituire un monumento dal sicuro impatto visivo, opera probabilmente voluta da un ricco cittadino di Nora o addirittura da un imperatore. Clara Pili, direttore della Fondazione Pula Cultura Diffusa, che gestisce per conto del Comune il sito archeologico di Nora, focalizza l’attenzione sulla possibilità di ammirare la città così come appariva durante il suo massimo splendore: «Grazie a un tour privato e all’utilizzo di un visore che consentirà di sperimentare la realtà virtuale in 3D sarà possibile tornare indietro nel tempo e vivere una esperienza a 360 gradi. Indossando il visore ci si immergerà nelle fedeli ricostruzioni che sono state elaborate dall’Università di Padova, proprio dei principali punti di interesse di Nora». Augusto Porceddu, vice presidente della Fondazione spiega come la tecnologia rappresenti un valore aggiunto: «Nora diventa sempre più internazionale, con la realtà virtuale il nostro sito archeologico si allinea ai più grandi musei d’Europa e punta a diventare sempre più attrattivo». Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, guarda già oltre: «La prossima sfida sarà quella di organizzare delle visite subacquee per scoprire la parte sommersa di Nora».

RIPRODUZIONE RISERVATA