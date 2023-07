E adesso in attacco sale Okereke ma il Cagliari “studia” anche NZola   

Il conto alla rovescia è già scattato. Lunedì prossimo, nel pomeriggio, Asseminello riaprirà i cancelli, segnando l'inizio della nuova stagione del Cagliari. Al momento, per Ranieri e il suo staff ci sarà un solo volto nuovo, quello del mediano ghanese Ibrahim Sulemana, arrivato nei giorni scorsi a titolo definitivo dal Verona. Un po' poco, visto che negli incontri programmatori era emersa la volontà di passare a un 4-4-2 con almeno quattro, se non cinque, nuovi innesti nella formazione titolare. Senza dimenticare le seconde linee.

Cercasi bomber

Lì davanti hanno già salutato Millico, Falco e Prelec. E non potrà essere un rinforzo Pereiro, rientrato dal prestito al Nacional, ma con possibilità di conferma prossime allo zero. Il ds Bonato cerca un partner o un'alternativa a Lapadula. E, tra i papabili, radio-mercato rilancia il nome del nigeriano David Okereke. Il giocatore, classe '97, è reduce da una stagione in chiaroscuro alla Cremonese, con 7 reti all'attivo che non sono bastate per la salvezza dei grigiorossi. Okereke difficilmente rimarrà in Serie B e il Cagliari sta studiando la situazione, mettendosi in concorrenza con Empoli e Bologna, altre squadre interessate all'attaccante cresciuto nello Spezia. E proprio nello Spezia viene tenuto d'occhio M'Bala Nzola, classe '96, angolano come Luvumbo, 13 gol realizzati nell'ultimo torneo con i liguri.

Aresti resta

Intanto, al Cagliari e ad Aresti è bastato poco per stringersi la mano e firmare un rinnovo di contratto che permette al portiere di legarsi ai rossoblù per un'altra stagione, probabilmente l'ultima della sua carriera. Aresti resterà come terzo portiere, mentre si continua a cercare un vice di Radunovic. Che non sarà certamente l'ex Milan Tatarusanu, nonostante le voci in arrivo dalla Romania, visto che il ds Bonato sta visualizzando altri profili.

Pressing Prati

A centrocampo, non può bastare Sulemana. Si cerca un play, un giocatore di qualità e la prima scelta è il giovanissimo Prati, classe 2003 della Spal. Il club del presidente Tacopina, retrocesso in C, fiuta l'affare, visto che il giocatore piace a diverse società del massimo campionato, ma il Cagliari non molla e cerca di abbattere la valutazione monstre (10 milioni) data dalla Spal. Magari valutando anche la possibilità di inserire alcune contropartite tecniche che potrebbero essere utili in terza serie. E sempre a centrocampo, si segue sempre la pista Jankto, che resta il prescelto per presidiare la fascia sinistra nel 4-4-2, modulo che Ranieri vorrebbe utilizzare in questa stagione come modulo di partenza.

Altre operazioni

Ranieri spera di poter avere altri rinforzi in tempo per l'inizio del ritiro, ma anche di sfoltire la rosa da chi non rientra nei piani per la prossima stagione. Come Goldaniga, che piace a Bari e Como, e Viola, che aspetta una chiamata e che il Cagliari potrebbe lasciar partire senza chiedere conguaglio, visto che il giocatore è arrivato a parametro zero dodici mesi fa. In uscita anche Barreca, che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad Augello della Sampdoria.