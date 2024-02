E adesso il Sant’Elena è ultimo 

Sant’Elena 0

Taloro 1

Sant’Elena (4-2-3-1) : Fortuna, Minerba, Ibba (35’ st Onnis), D. Anedda (14’ st Atzei), Angiargia, Pinna, Pilloni (19’ st Moro), Niang, Floris (25’ st N. Mura), M. Fadda, Piroddi (1’ st F. Anedda). In panchina Ghimici, Saba, Pibiri, Murgia. Allenatore Rinino.

Taloro Gavoi (4-3-3) : Ma. Fadda, Soro, Filia (22’ st Lapia), Secchi, Sau, Castro, Ricci (22’ st A. Fadda), Vassidiki, Falchi, Delussu (41’ pt Fois), Mele. In panchina Cuguttu, Vidili, Pusceddu, Mereu, Zucchelli, Sanna. Allenatore M. Mura.

Arbitro : De Cicco di Nola.

Rete : al 6’ st Castro.

Note : recupero 2’ pt, 5’ st. Spettatori 100.

Il Taloro Gavoi vince di misura a Mulinu Becciu contro il Sant’Elena. Per i barbaricini basta la rete di Castro, a inizio ripresa, per agguantare tre punti preziosi. Crisi nera, invece, per i quartesi che erano chiamati a reagire e riaprire il discorso salvezza dopo le due sconfitte contro Carbonia e Ilva. Invece il ko li fa scivolare nuovamente all’ultimo posto, in coabitazione con la Villacidrese. Ora ai ragazzi di Rinino servirà un miracolo per mantenere la categoria.

Primo tempo

Gara molto contratta in avvio, con le formazioni che fanno girare il pallone orizzontalmente. La prima occasione è del Sant’Elena: al 10’ la botta dal limite di Fadda viene murata da un difensore ospite. Il Taloro risponde al 12’ con Vassidiki, sempre dalla distanza, ma la conclusione si spegne sopra la traversa. Al 21’ il Sant’Elena rischia su un cross teso di Falchi in area di rigore, Mele e poi Ricci arrivano in ritardo. Piroddi, al 32’, prova a dare la scossa ai biancoverdi con un tiro a giro, deviato in corner. Ma la squadra di Mura cresce progressivamente e spreca un incredibile contropiede, al 34’, con il duo Filia-Ricci (da sottolineare il grande salvataggio di Fortuna). Sempre i due barbaricini seminano il panico al 44’, ancora in ripartenza, ma la conclusione del numero 7 viene respinta da Ibba. Prima dell’intervallo il Sant’Elena sfiora il vantaggio, su corner, con il colpo di testa di Pinna.

Vantaggio ospite

Al 6’ il Taloro Gavoi passa in vantaggio, su calcio d’angolo, con il colpo di testa di Castro. Il Sant’Elena però è vivo. Massimo Fadda, al 18’, compie un miracolo sulla punizione battuta da Michele Fadda dalla trequarti. I quartesi sfiorano l’1-1 al 26’ su due angoli, con F. Anedda e Angiargia, poi continuano a spingre ma la difesa del Taloro regge bene. Finisce 1-0 per gli ospiti.

