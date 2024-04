E adesso il poliziesco si tinge di rosa  

Dopo l’anteprima gratuita delle prime 3 puntate su Mediaset Infinity, ora “Viola come il mare”, la fiction di successo con Francesca Chillemi e Can Yaman, torna su Canale 5 in prima serata con la seconda stagione da venerdì.

L’ex Miss Italia

«Viola è maturata», racconta Francesca Chillemi, 38 anni, Miss Italia 2003, «perché maturare significa far proprie le esperienze vissute e dargli un senso nella propria vita. È cresciuta dal punto di vista professionale e dal punto di vista della gestione di se stessa e del rapporto con gli altri. È sempre presente la sua grinta, determinazione, l'ironia e la voglia di trovare tutte le strategie possibili per raggiungere il risultato. Io ho imparato a crescere insieme ai personaggi che interpreto perché mi calo nel loro essere persone e quindi riesco a farli miei, per questo mi danno sempre qualcosa».

Il sex symbol

La ritroviamo il 3 maggio anche su Mediaset Infinity, dove saranno visibili le ultime puntate. “Viola come il mare” in 6 serate (Coprodotta da Rti e Lux Vide, società del Gruppo Fremantle e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo) è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l'estate?”. Can Yaman, che nella serie interpreta Francesco Demir, che rapporto ha con la lettura? «Leggo molto, non solo i soggetti e i copioni che mi propongono ma anche i libri a cui sono ispirati. Ormai recito in italiano o in inglese e leggere le sceneggiature e i copioni in lingua originale mi aiuta a migliorare la pronuncia e a dare la giusta intonazione anche con il supporto della dialogue coach», spiega l’attore e modello turco, 34 anni, pronto a interpretare Sandokan in una nuova serie tv.

La storia

Qui siamo alle prese con una vicenda che assume i toni del light crime, che mescola insieme elementi di commedia e poliziesco. Al centro sempre Viola Vitale (Francesca Chillemi) che lavora come giornalista a Sicilia WebNews. Viola è una giornalista impegnata che crede molto nel suo lavoro, pensa che il giornalismo in era social abbia ancora una sua funzione? «Sì, ha una grande funzione», spiega Chillemi, «soprattutto quando viene fatto con la professionalità di tanti giornalisti che conoscono molto bene l'importanza e l'efficacia di questo lavoro. I social hanno sicuramente accelerato i tempi e questo sta portando ad un abbassamento della qualità di tante cose e alla ricerca del sensazionalismo. Detto questo, i tempi cambiano e l’adattamento è la chiave che porta a usare al meglio le proprie risorse». Anche in questa seconda serie Viola continuerà a collaborare con Francesco Demir (Can Yaman), vicino di casa e affascinante ispettore di polizia con cui ha un rapporto sempre in bilico.

La coppia

«Quella tra Viola e Francesco è un'interazione fatta di tanti aspetti che vanno dal professionale al personale. Un’azione dell’uno crea una reazione dell'altro», aggiunge Chillemi, «ed è questo l'aspetto più impegnativo a volte da gestire. Non è solo legato all'aspetto uomo-donna ma alla chiarezza dei ruoli e alle aspettative che si hanno nei confronti dell'altra persona e di quello che si crea tra due persone». Nella seconda stagione Demir ha imparato a conoscere meglio Viola che ha un atteggiamento fortemente emotivo nei confronti dei casi. La razionalità di Demir interpreta l'emotività di Viola e lo porta sulla strada giusta per trovare il colpevole. «Credo che Demir sia molto amato dal pubblico», aggiunge Can Yaman, «perchè riconoscono in lui le virtù del vero gentiluomo che non si approfitta dei momenti di debolezza di Viola ma la protegge pur essendone attratto. Gli sceneggiatori hanno raccontato non solo casi di cronaca molto attuali, hanno anche tratteggiato in maniera realistica due caratteri opposti che si attraggono inserendo anche ottimi coprotagonisti che completano il racconto di ogni puntata». E hanno trasformato la serie in una delle più apprezzate e seguite.

