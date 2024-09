E adesso il Milan è in testa 

Milan 3

Lecce 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez (30’ st Bartesaghi); Reijnders, Fofana (23’ st Musah); Pulisic (23’ st Chukwueze), Morata (10’ st Loftus-Cheek), Leao; Abraham (30’ st Jovic). Allenatore Fonseca.

Lecce (4-3-3) : Falcone; Dorgu, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret (28’ st Rafia), Coulibaly (38’ st Oudin); Morente (14’ st Banda), Krstovic, Rebic (28’ st Pierotti). Allenatore Gotti.

Arbitro : Zufferli (Udine).

Reti : pt 38’ Morata, 41’ Hernandez, 43’ Pulisic.

Note : espulso al 35’ st Bartesaghi per gioco violento; ammoniti Royal, Baschirotto.

MIlano. Un Milan che pare rigenerato dal successo nel derby bissa il 2-1 inflitto all’Inter, si disfa del Lecce grazie a tre reti segnate in pochi minuti nel primo tempo e torna in testa alla classifica dopo un anno, seppure in coabitazione col Torino (che ha una partita in meno e giocherà domani in casa alle 12,30 contro la Lazio).

I rossoneri sembrano aver imboccato finalmente la strada giusta dopo l’avvio incerto di stagione, ma serviranno altre controprove per capire se davvero il periodo buio è alle spella e i giocatori hanno cominciato a capire la filosofia del tecnico Fonseca. Che intanto dà ancora fiducia a Leao, il più criticato anche nella stracittadina, dandogli addirittura la fascia di capitano. Il fantasista non ha inciso più di tanto anche ieri notte a San Siro, pochi i guizzi degni di notte; ma a segnare le reti che hanno consegnato i tre punti alla squadra hanno pensato Morata (la cui presenza dall’inizio era in dubbio) con un sontuoso colpo di testa al 38’ su punizione di Hernandez, che poi ha raddoppiato al 41’ con un tiro sotto la traversa. Al 43’ il tris di Pulisic dopo un batti e ribatti in area e il palo di Abraham.

Nella ripresa l’intensità è diminuita, anche perché il vantaggio era rassicurante, e un Lecce deludente (dopo un buon inizio di primo tempo) non è stato in grado di impensierire i rossoneri neanche quando sono rimasti in dieci per l’espulsione del giovane Bartesaghi, entrato da 5’ al posto di Hernandez (scivolata fallosa al limite dell’area di Banda, protagonista dell’unico episodio pericoloso per i suoi: un palo colpito al 72’). Tanto è bastato per riportare in vetta il Milan, un buon viatico in vista del match di Champions martedì contro il Leverkusen in Germania: match da non perdere dopo il duro ko interno subito col Liverpool nella prima giornata della competizione.

