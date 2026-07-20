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21 luglio 2026 alle 00:13

E adesso i Sa Razza “skippano” insieme a Doll Kill 

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I veterani Sa Razza non si fermano e dopo “4 life” con Vacca e “Mundu Arrevesciu” con i salentini Sud Sound System rilasciano il terzo singolo dal titolo “Skippa” con una delle rapper sarde più quotate della scena, Doll Kill. Il beat è confezionato in casa Sa Razza e firmato da Ruido con l’insert di talk box di Dr Meetch (producer sulcitano che ha lavorato al nuovo progetto), le rime raccontano, in modo sarcastico, quanto oggi ascoltare la musica sia diventata un esperienza veloce e spesso superficiale e quindi skippare, ovvero saltare da una song all’altra è una consuetudine.
La provocatoria introduzione, recitata dal giornalista de L’Unione Sarda Luigi Almiento, ci invita ad andare oltre perché in fin dei conti non è importante mettersi all’ascolto e soffermarsi sul significato di un testo e di una cazone. La queen sarda è l’ospite d’eccezione.
I Sa Razza saranno in scena il primo agosto al Simaland di Simala e il giorno dopo a Iglesias nell’ambito del “2play fest” per un live con tanti ospiti dove non mancheranno alcune grosse sorprese, palco che ospiterà anche lo showcase di Vacca.

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