E adesso comincia la trattativa tra la Figc e Ranieri 

Gli ultimi novanta minuti di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, ieri contro la Moldova, chiudono un capitolo fatto di tante ombre e poche luci ma il finale che serve per voltare pagina, il nome del nuovo ct, resta ancora da scrivere. E con tutta probabilità passerà qualche giorno prima che questo accada e si arrivi all'annuncio del successore del tecnico toscano, chiamato a prendere le redini dell'Italia in uno dei suoi momenti più bassi e con lo spettro di poter mancare ancora una volta, la terza di fila, la qualificazione ai Mondiali. Una sfida che, fallito il progetto Spalletti, non è da tutti e per questo alla Figc hanno messo in cima alla lista Claudio Ranieri, seguito da Stefano Pioli.

È sul primo nome che si sta concentrando il lavoro di corteggiamento dei vertici federali, un lavoro che coinvolge non solo l'allenatore romano, che peraltro aveva deciso di alzarsi per sempre dalla panchina dopo una carriera straordinaria, ma anche e soprattutto la famiglia Friedkin. Ranieri non è infatti disposto a tagliare i ponti con i proprietari della Roma i quali, convinti dal lavoro impressionante fatto in questa stagione con i giallorossi, lo hanno coinvolto a pieno titolo nel progetto di definitivo rilancio, col ruolo di senior advisor. Stante la percezione che Ranieri sia ben disposto all'idea di accollarsi il fardello azzurro, ci sarà quindi da ottenere l'assenso della famiglia statunitense per far coprire al tecnico di Testaccio il doppio incarico. In questi giorni, i Friedkin non sono a Roma, così come lo stesso Ranieri, quindi i tempi per un closing, se ci sarà, non sono ravvicinati, anche perché la questione è complessa. I ruoli di commissario tecnico e advisor non prevedono un impegno a tempo pieno - anche se per raddrizzare la barca Italia ci vorrà da subito una dedizione assoluta - quindi sulla carta non andrebbero in conflitto. Si tratterà di trovare, da parte dei legali delle parti, una soluzione ad hoc e che magari non confligga con una norma, l'art.40 del Regolamento del settore tecnico, secondo la quale, in sostanza, i ct e i vice non possono tesserarsi o svolgere attività per delle società.

Il ruolo di Ranieri, però, sarebbe più legato al presidente che alla società Roma - dove peraltro è arrivato un Gian Piero Gasperini che non ha certo bisogno di una spalla nella gestione del gruppo - e questo è un punto a favore del progetto Figc, che come detto, avrà bisogno di qualche giorno per chiarirsi e completarsi. Resta alla finestra intanto Pioli, che sarebbe già in parola con la Fiorentina ma è lusingato dall'idea di aggiungere al suo curriculum il ruolo di commissario tecnico dell'Italia. Al pari di Ranieri, non mancano al manager dell'Al Nassr l'esperienza e le capacità rispondere ad un'eventuale chiamata da parte della federazione. Dovrà pazientare un po' in attesa che vada in porto o meno l'affare Ranieri.

