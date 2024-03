E adesso ci prova Sinner 

L’America si è innamorata di Jannik Sinner e non soltanto perché ieri ha liquidato in due set (6-4, 6-3) l’australiano Christopher O’Connell, guadagnandosi i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’altoatesino è ormai un campione completo, che piace per gli atteggiamenti in campo (dove dimostra sempre grande fairplay) e fuori.

Gentleman

A Miami è piaciuto il fatto che abbia fatto qualche scambio assieme al campione britannico del wheelchair tennis, Alfie Hewett (sì, proprio il vincitore del Sardinia Open 2022 ad Alghero), e per farlo abbia provato lui stesso a sedersi sulla carrozzina. E ha strappato applausi anche nel match di ieri quando, sul 2-0 del secondo set, dopo un avvio tutt’altro che semplice (era 2-4), ha interrotto il match, richiamando l’attenzione dell’arbitro su uno spettatore che si era sentito male. Quindi, senza perdere tempo, ha preso acqua ghiacciata e asciugamano e li ha affidati a un altro tifoso perché li facesse pervenire a chi ne aveva maggiore bisogno.

Alti e bassi

Nel frattempo Jannik prosegue la sua corsa in Florida. Contro il temibile australiano (n. 66 Atp ma che l’aveva battuto nell’unico precedente), ha sofferto a trovare le misure cedendo subito il servizio. Poi dal 2-4 del primo set ha concesso poco o niente, chiudendo 6-4, 6-3 in un’ora e 42 minuti di gioco e approdando ai quarti dove sperava di trovare un altro italiano. Il tredicesimo “derby” Atp della sua carriera, però, era sfumato nel pomeriggio, quando Matteo Arnaldi (38 del mondo) si era arreso in due set al ceco Tomas Machac, 60 Atp. Una sconfitta inattesa, almeno nelle proporzioni, per il sanremese reduce dalla belle vittorie su Fils, Bublik e Shapovalov, tra l’altro ottenute senza perdere neppure un set. Stavolta si è arreso con un doppio 6-3 in un’ora e venti e l’autorevolezza con cui Machac l’ha mandato a casa deve essere un monito per Sinner, chiamato a vendicarlo, sportivamente parlando.

Musetti, sogni infranti

Intanto si era allungato il sogno di Musetti di tornare tra i primi 20 giocatori del mondo. Lunedì notte il ventunenne di Carrara aveva spazzato via l’americano Ben Shelton (17 Atp) in due set con il punteggio di 6-4, 7-6(5) in poco meno di due ore di un gioco a tratti entusiasmante. Quello al quale ci aveva abituato nel 2023, prima di entrare in un tunnel dal quale sembra uscito pochi giorni fa, quando è diventato padre. Ieri notte, però, contro Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, reduce dal successo di Indian Wells, c’è stato poco da fare: 6-3, 6-3 e avventura finita per lui. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA