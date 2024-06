«E adesso chiamatemi Artina vi porterò “Lontano da qui”» 

Prendere il dolore per mano e farlo diventare un buon amico. Più che un esordio, è una vera e propria rinascita “Lontano da qui”, il primo singolo di Artina, al secolo Martina Cardia, 30 anni, da Quartu. Prodotto da Kikko Palmosi (già con Valerio Scanu, Simonetta Spiri, Emma, Modà) il brano, disponibile su tutte le piattaforme di streaming, fa viaggiare sull’onda di fresche sonorità elettro pop, un racconto molto personale, tra dolore e forza. È quello di Artina: innamorata della musica sin da piccola, da Amy Winehouse a Giorgia, già molto attiva con il duo Exolute, la giovane cantante cagliaritana è pronta ad andare avanti e scrivere, finalmente, la sua storia.

«C’è tanta sofferenza in questa canzone», ci ha raccontato, «ma quello che voglio trasmettere è l’andare oltre, quando tutto è difficile, attraversare il dolore e farlo diventare un buon amico. Solo così si riesce a trasformare le esperienze negative in qualcosa di speciale».

Come questo pezzo?

«Ci sono arrivata con tanta determinazione e volevo che si sentisse tutta la mia sensibilità e così è stato. È uscito un pezzo di cuore, che spero arrivi a tanti altri cuori. Vorrei anche che arrivasse un messaggio di speranza, la grinta di riuscire ad andare avanti, di lasciarsi tutto alle spalle e proseguire per la propria strada, nonostante i segni, che certe relazioni lasciano sotto la pelle. Questo brano è una rinascita».

E una nascita, quella di Artina. Come ha capito che era il momento giusto per uscire con la sua musica?

«Amo il mio nome, ma volevo trovare un nome d’arte, quindi ho tolto la M e ho lasciato Artina, da arte, un nome migliore non lo potevo trovare! Canto da sempre, ma proporre la mia musica ha richiesto consapevolezza e il momento giusto. Per me è arrivato quando, sentendomi pronta a raccontare quello che vivo ogni giorno, ho conosciuto le persone giuste, che mi hanno dato fiducia».

Parla di Kikko Palmosi?

«Di diversi produttori, tra cui anche Kikko. Ci siamo incontrati a una masterclass qui a Cagliari, “Professione cantante”, io studio sempre, e lui era in giuria, con Antonio Vandoni e Federica Camba. Da loro ho ricevuto i consigli giusti e in particolare, poi, è nata questa collaborazione con Kikko. Ci siamo trovati subito in sintonia, ha capito quello che volevo fare ed è venuta fuori la cosa giusta. Siamo diventati amici e spero di lavorare ancora con lui in futuro, perché questo primo viaggio è stato molto interessante».

Un viaggio che l’ha portata “Lontana da qui”, a Milano.

«Sì, ho fatto tutto lì, la canzone, il servizio fotografico, il video. Sono una sognatrice e sono in una fase in cui, forse, la dimensione dell’Isola non mi basta. Insomma, se non si sogna a 30 anni, quando si sogna?».

E lei cosa sogna?

«Sicuramente di fare altri tanti brani miei e, poi, un palco e una collaborazione importante».

Tipo?

«Sanremo, Marco Mengoni. E, poi, ho sempre adorato “X Factor”. Me lo sento addosso».

