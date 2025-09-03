E adesso Auger Aliassime in semifinale. Sarà il tennista canadese l’avversario di uno degli azzurri, Yannik Sinner o Lorenzo Musetti, che stanotte si sono affrontati nel derby tutto italiano agli Us Open di New York. Auger Aliassime ha confermato il suo grande momento battendo l’australiano De Minaur in quattro set (6-7, 7-6, 7-5, 7-6). Il venticinquenne nordamericano, che arrivò al numero sei della classifica mondiale nel 2022 prima di una crisi dovuta soprattutto a una serie di problemi fisici, ha fatto leva soprattutto sul grande servizio e sul diritto per batte un avversario che anche ieri è apparso un tennista di ottimo livello ma senza il colpo del ko. Auger Aliassime ha avuto il merito di giocare meglio e soprattutto in maniera molto aggressiva i punti cruciali del match, soprattutto i due tie break che sono stati decisivi.

Serbo infinito

Nell’altra parte di tabellone sarà l’infinito Novak Djokovic a sfidare Carlos Alcaraz in semifinale. Il successo del serbo su Fritz è stato festeggiato sull'Arthur Ashe con un balletto finale che ha segnato la pace col pubblico, dopo i battibecchi del terzo set. «È il compleanno di mia figlia - ha spiegato Djoko - è un regalo per lei che mi ha fatto conoscere questa canzone dei Soda Pop».

Ma a parte il pop coreano, Djokovic ha ritrovato il sorriso anche in campo. L'unica incognita, è la tenuta fisica di un campione che a 38 anni è l'unico reduce dei big three. «Non mi sento molto fresco in questo momento: ma ho due giorni di riposo. Per Alcaraz sarò pronto», ha confessato il serbo dalla sala conferenze di Flushing Meadows. «Cercherò di rilassarmi e di concedermi tutto il tempo necessario, quello che richiede il mio corpo in questo momento. Non vedo l'ora di affrontare Carlos. So che dovrò giocare il mio tennis migliore ma soprattutto dovrò farmi trovare pronto per mantenere lo stesso livello a lungo, potenzialmente anche per 5 set. Non andrò certo con la bandiera bianca in campo. Quest'anno sono stato molto costante, il più costante possibile negli Slam, ed è quello che ho detto all'inizio dell'anno, che avrei voluto dare il massimo e ottenere i migliori risultati. Adesso ho un'altra possibilità, vedremo se riuscirò a tenere il passo». L'ex n.1 del mondo e' stato sincero su quanto mostrato in campo contro Fritz.«Per i miei standard, non stavo giocando bene. Non sentivo la palla così bene. Ho solo aspettato pazientemente la mia opportunità, e realisticamente ho avuto solo un game in cui ho avuto la possibilità di strappargli il servizio, che è stato l'ultimo. Quando è così devi solo giocare con il cuore e combattere».

