«E adesso altre tre finali» 

Quando Alessandro Deiola fa gol il Cagliari vince 2-1. Era arrivato lo stesso risultato anche nell’altra partita dove il centrocampista di San Gavino era andato a bersaglio in stagione: col Brescia lo scorso 15 ottobre, ma lì aveva realizzato il 2-0 (al 33’) e non il vantaggio dopo 4 minuti. «Sono contentissimo, ho lavorato molto dopo l’infortunio che mi ha tenuto tanto tempo fuori dal campo», ha detto, ricordando la ricostruzione del legamento esterno della caviglia sinistra che - dopo lo stop dell’11 dicembre col Perugia - l’ha costretto a stare fuori tre mesi. «Sono felice per il gol ma soprattutto per la vittoria. Volevo aiutare i miei compagni, non l’ho potuto fare a lungo: ora voglio fare in modo di raggiungere il nostro obiettivo». Che è piuttosto chiaro: «Abbiamo tre partite che per noi sono come finali, come questa, e dobbiamo farle al meglio per finire il più in alto possibile in classifica. Pensiamo giornata dopo giornata, per metterci in una posizione migliore per giocarcela ai playoff».

Doppia dedica

Uno dei primi pensieri di Deiola è per i 15.307 di ieri alla Domus: «Ci tengo a ringraziare tantissimo il pubblico, che ci è stato vicino dall’inizio alla fine e anche nei momenti di difficoltà. Di questo supporto abbiamo bisogno sempre, sono il nostro 12° uomo in campo». Poi per un altro compagno che, come lui, ha dovuto saltare tante partite per infortunio ed è tornato solo ieri dopo quasi due mesi esatti: «Sono contentissimo per Rog, un giocatore che ci può aiutare tanto. Ma chiunque, in questa squadra, può essere importante ed è fondamentale per raggiungere l’obiettivo». Deiola di presenze in questa Serie B ne ha 23, ma dopo aver sempre giocato fino alla diciassettesima giornata (l’infortunio col Perugia) è riapparso solo il 10 marzo ad Ascoli. E ieri è stata la prima volta per 90’ con Ranieri, dopo il ritorno dal 1’ a Parma. Un rientro in grande stile, che potrà essere utilissimo ai playoff.

Il cambio

Deiola, fra le tante modifiche di Ranieri in Cagliari-Ternana, ha pure dovuto cambiare ruolo reinventandosi centrale difensivo. Ruolo però non inedito: «In passato l’ho fatto, anche nelle giovanili, e in settimana l’avevamo provato. Cerco di farmi trovare pronto per ogni esigenza dell’allenatore: sono a disposizione». Evidenzia qualcosa da migliorare: «Ci siamo accontentati di essere passati in vantaggio, ma siamo stati bravi a rimanere in partita anche dopo il gol subito. Poi nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere compatti e volerla portare a casa. Siamo rientrati in campo con lo spirito con cui avevamo iniziato la sfida, se non abbassiamo la guardia siamo molto pericolosi per chiunque e nessuno può tenerci testa. Questa è la cosa fondamentale: non molliamo mai». E l’augurio è che per il rush finale tutta la squadra, dopo un’annata segnata dagli infortuni, recuperi la condizione come ha fatto Deiola: «Che uno giochi o no deve essere pronto, per darci una mano a raggiungere l’obiettivo».