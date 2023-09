E adesso Alghero trema: «Grave danno al territorio» 

Alghero trema dopo l’annuncio del taglio delle rotte invernali di Ryanair e spera che si tratti solo di un bluff. Se lo augurano soprattutto gli operatori turistici che con fatica scommettono sulla stagione fredda, mantenendo aperte le loro strutture.

Solo poche settimane fa il vettore irlandese aveva reso noto il programma per la winter: 5 rotte, 30 voli settimanali tra lo scalo di Fertilia e Bergamo, Malpensa, Bologna, Napoli e Pisa. Ora si teme che il network, già ridotto ai minimi termini, venga ulteriormente mutilato. «Questi annunci non fanno altro che minare un settore già fortemente in difficoltà per una liberalizzazione sfrenata e senza regole», commenta Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Sardegna. «Tutti ci aspettavamo una ripresa del traffico aereo anche nei mesi di spalla con nuove rotte e più frequenze anche oltre la continuità territoriale», aggiunge il leader sindacale in allarme per «i livelli occupazionali e la mobilità dei cittadini».

Per Massimo Cadeddu, presidente di Confcommercio Alghero, «le incertezze e la non pianificazione dei voli creano preoccupazioni per tutto il comparto produttivo. A fronte di una continuità territoriale quasi inesistente è necessario fare chiarezza e prendere atto che i vettori low cost si sostituiscono ad essa, di fatto».

L’assessore al Turismo Alessandro Cocco auspica che si tratti solo di una forma di trattativa tra il vettore e il governo «e che il tutto si possa risolvere al meglio, senza tagli per il territorio che ha sentito molto il problema. Ovviamente è frutto dell’interazione tra domanda e offerta e Ryanair rivendica la legittima funzione dell’impresa. Nel frattempo noi procediamo con il dialogo con l’onorevole Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti alla Camera».

