E a Sassari  il Brixia beffa le Women 

Dinamo Sassari 64

Brixia basket 66

Banco di Sardegna SS : Nied- du, Gonzales 13, Carangelo 18, Toffolo 5, Natali, Pastrello 4, Taylor 14, Diallo 10, Grattini, Spiga ne. All.Restivo.

Brixia Brescia : Drake 13, Togliani 10, Tagliamento 22, Estebas, Yurkevichus 5, Moreni, Zucchini, Evans 7, Bongiorno 3, Dell’Olio, Pinardi 6, Nikolic. All.Cesaro

Arbitri : Costa, Tallon e Rezzoagli.

Parziali : 24-15, 33-43, 51-53.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 23/66 (6/28 da tre); Brescia 22/56 (9/22 da tre). Tiri liberi: Sassari 12/14; Brescia 13/16. Rimbalkzi: Sassari 13 off 26 dif (Toffolo 12); Brescia 9 off 31 dif.

Sassari. La volata la vince Brescia che espugna 66-64 un PalaSerradimigni gremito da 1.500 under 13 di una settantina di società sarde presenti per il Draft Junior Nba. Sconfitta che pesa sulla classifica della Dinamo Women, in questo momento nona per colpa degli scontri diretti con Battipaglia e preoccupata della risalita di Brescia, che è solo un gradino sotto e vanta il 2-0 negli scontri diretti.

Cronaca

Non è bastata l'ottima partenza (24-15) perché poi la squadra sassarese ha incassato un break di 9-28 che ha consegnato l'inerzia nelle mani delle ospiti. Nonostante l'assenza della lunga Begic e un leggero infortunio a una caviglia dell'americana Taylor, rimasta stoicamente in campo ma non al meglio (3/11 al tiro), la Dinamo Women è riuscita a giocarsela in volata. Ha pesato la stanchezza per l'impresa di mercoledì in terra spagnola con la qualificazione ai quarti di Eurocup: ben 17 palle perse a fronte di soli 6 recuperi. Gli errori di Taylor, Gonzales e Pastrello nel finale hanno impedito l'aggancio e le lombarde hanno festeggiato il colpaccio. Come all'andata è stata Tagliamento a risultare la top scorer. ( g.m. )

