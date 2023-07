«E a Samassi ho capito che il cambiamento è luce» 

Ritorna MedinArt, il festival di terra, musica ed arte, organizzato dal comune di Samassi e dal Comitato Case di Ladri che, da venerdì a martedì, porterà in paese, tra piazza San Geminiano e la sede dell'associazione internazionale Città della Terra Cruda, una quattro giorni all’insegna di musica, cinema, teatro, giocoleria, sport, installazioni, proiezioni video e workshop. Tra i protagonisti di MedinArt 2023, oltre a Samassi e dintorni, Niccolò Fabi, con un incontro/racconto, Roberto Angelini, Luca Carocci, Flavio Soriga, Renzo Cugis, l’illustratore Riccardo Artzeni, la Seuinstreet Band, Francesco De Franceschis, il sassofonista e compositore Emanuele Contis, che del festival è anche direttore artistico e la cantautrice cagliaritana Ilaria Porceddu, partner artistica di un’ottava edizione incentrata sul tema del “cambiamento”. «Viviamo i cambiamenti come se fossero qualcosa di negativo, ma se iniziassimo ad abbracciarli, a capire che significano evoluzione, trasformazione, forse potremmo vivere in maniera positiva ciò che non ci aspettiamo nella vita, ma che succede», ci ha raccontato Ilaria. «A me sono successe tante cose inattese, cambiamenti che inizialmente non accettavo, ma che si sono rivelati una luce».

Il festival si apre con il suo laboratorio “Il mio canto libero”. Di che si tratta?

«Nel 2018 sono stata ospite del festival ed è nato il mio singolo “Sa Coia”. Mi mandarono 60 poesie, tra cui ne scelsi una da fare diventare una canzone, in modo tale che al paese rimanesse qualcosa. Allo stesso modo quest’anno, con la collaborazione di Indirizzo d’Autore e Panta Rei Sardegna, si è deciso di incentrare il laboratorio sulla scrittura di canzoni, per chiunque voglia partecipare, partendo sempre dalle poesie degli abitanti di Samassi».

Ci racconti della sua scuola Indirizzo d’Autore, è la prima di scrittura e musica nata a Cagliari.

«Ed è un luogo di incontro fra persone che vogliono fare questo mestiere, che cercano gli strumenti per creare qualcosa di reale e che utilizzano la musica per relazionarsi con loro stessi e tirare fuori ciò che hanno dentro».

Lei cosa ha scoperto di sé grazie alla musica?

«Che ho più bisogno delle cose essenziali, che di quelle che credevo dovessero arrivare. Nel 2018 a MedinArt mi sono trovata davanti a musicisti che suonavano in una casa di terra cruda e l’arte nasceva. Lì ho ricordato cosa mi faceva stare bene ed è ripartita la ricerca di quel benessere nel mio percorso artistico e di vita».

Il 2 agosto ci accompagnerà in un viaggio nel mondo di Niccolò Fabi.

«Sarà un dialogo con una persona a cui voglio bene e che sono certa avrà delle cose molto importanti da dire, perché, oltre a essere un artista meraviglioso, Niccolò ha dei contenuti e una sensibilità come persona, che credo siano essenziali da ascoltare».

E poi si suona. Cosa porterà sul palco con Angelini, Carocci e Contis?

«Intrecceremo i nostri percorsi e, poi, eseguiremo la canzone nata durante il laboratorio».

