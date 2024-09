E a Sa Duchessa sfida tra Women Brescia e Schio 

A Cagliari sarà un lungo weekend all’insegna della palla a spicchi. Non solo al maschile, ma anche al femminile. In contemporanea con le finali del tradizionale “City of Cagliari”, che vedrà sfidarsi sui legni del PalaPirastu Dinamo Sassari, Virtus Bologna, Gran Canaria e Paok Salonicco, sabato prenderà il via anche la terza edizione del Torneo “Sa Duchessa”, quadrangolare amichevole organizzato da Cus Cagliari e Legabasket Femminile. Al via le Dinamo Women di Antonello Restivo, le vice campionesse d’Italia della Famila Schio, un’altra compagine della massima serie come l’Rmb Brixia e le spagnole del Valencia, reduci dal “triplete” (Liga, coppa di Lega e Supercoppa) e pronte per la prossima edizione dell’Eurolega.

Il programma

La prima palla a due del torneo si alzerà domani, alle 18.30, al PalAntonianum di Quartu Sant’Elena: in campo Brixia e Valencia. A seguire, sempre nell’impianto di via Monsignor Angioni, si affronteranno Dinamo Women e Schio. Domenica le finali, in programma al PalaCus di Cagliari: alle 17 si scenderà in campo per il terzo e quarto posto, alle 19.15 per il gradino più alto del podio.



