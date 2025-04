E a Pula i conti non tornano 

«I dati dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno non corrispondono alla realtà, a Pula non ci sono mai stati ricavi a sette cifre». Nessuna flessione sugli incassi legati al contributo versato da ogni visitatore che alloggia nelle strutture ricettive del territorio: il sindaco, Walter Cabasino, spiega il mistero legato ai numeri sulla tassa di soggiorno. «Vedendo la tabella dell’Osservatorio nazionale nel 2023 avremmo incassato dalla tassa di soggiorno un milione 451mila euro, ma quella cifra, in realtà, non si riferisce alla sola annualità presa come riferimento, ma anche alla precedente – dice Cabasino -, gli introiti garantiti dai visitatori portano ogni anno nelle casse comunali tra i 750 e le 790mila euro. Per il prossimo anno, grazie anche ai rincari operati sulle strutture ricettive di fascia alta, e a un confortante 8 per cento in più di arrivi previsto per la stagione ormai alle porte, contiamo di arrivare a circa 900mila euro».

Imponente il numero delle strutture che garantiscono un posto letto ai vacanzieri, durante il periodo estivo – tra case vacanze, alberghi, agriturismi, affitta camere, bed & breakfast e alberghi Pula può contare su oltre settecento strutture.

«Naturalmente – dice il sindaco di Pula Walter Cabasino – parliamo di numeri in costante evoluzione, perché – soprattutto le più piccole – le attività aprono e chiudono i battenti di continuo, in ogni caso chi accoglie gli ospiti che scelgono Pula come meta delle proprie vacanze assicura introiti che vengono utilizzati ogni anno per potenziare i servizi turistici. Senza la tassa pagata nelle strutture ricettive dagli ospiti non saremmo in grado di garantire una pulizia adeguata delle spiagge, far trovare puliti i servizi igienici ai bagnanti, curare il verde delle zone a mare e aprire i cinque solarium sul litorale destinati alle persone diversamente abili».

Tassa di soggiorno, ricorda Cabasino, fondamentale anche per animare le serate di residenti e vacanzieri durante la bella stagione: «Il denaro della tassa contribuisce a finanziare anche gli spettacoli di Pula dimensione estate, il cartellone di appuntamenti che il Comune organizza ogni anno per creare intrattenimento e aggregazione soprattutto nella piazza principale del paese».

