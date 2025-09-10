VaiOnline
Serie D.
11 settembre 2025 alle 00:25

E a Olbia arrivano un portiere e un difensore 

L’infortunio subito contro l’Albalonga costringerà Edoardo Ascioti per un po’ ai box, così l’Olbia ha ingaggiato il 26enne Aniello Viscovo, portiere ex Angri. Ma alla ripresa degli allenamenti Giancarlo Favarin ha potuto contare pure su Flaviano Modesti, difensore classe 2000, ex Francavilla, determinato a rilanciarsi dopo il brutto infortunio a un ginocchio. I due firmeranno in tempo per la prima gara interna della stagione, la sfida di domenica col Valmontone, per la quale i bianchi confidano nel loro pubblico anche in termini di abbonamenti: le difficoltà economico-finanziarie della fase di transizione societaria si fanno sentire e la campagna di raccolta fondi avviata per affrontare le spese correnti va a rilento. Se amministrativi e magazzinieri sono indietro di quattro mensilità, i tesserati attendono il saldo dello stipendio di giugno.

Ieri un rappresentante Aic ha incontrato i giocatori: la data indicata per il pagamento sarebbe il 25 settembre, l’idea sarebbe di attendere. Intanto, gli ex tesserati hanno avviato la vertenza, mentre alcuni imprenditori non olbiesi avrebbero contattato la proprietà svizzera per un’offerta d’acquisto.

