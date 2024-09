E a Nuoro da oggi sarà un Autunno in noir  

“Autunno in noir” è la rassegna progettata dal Club di Jane Austen Sardegna con la collaborazione di Paolo Roversi che terrà banco per sei appuntamenti a Nuoro da questa sera con la prima nazionale (posti esauriti) del nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi, “La donna nel pozzo”, Feltrinelli. Appuntamento alle 18.30 all’Exmè (in piazza Mameli 1 ) con la conduzione di Federica Musu.

Le serate

Si prosegue venerdì 27, alle 18.30, allo Spazio Ilisso, in via Brofferio 23, con Paolo Roversi presenta “Una morte onorevole”, Mondadori, in dialogo con Simonetta Selloni. Sabato, stesso luogo, stessa ora, sarà la volta di due maestri del genere, i torinesi Enrico Pandiani e Margherita Oggero accompagnati da Paolo Roversi. Subito dopo alle 19, un altro pezzo da novanta del noir, Massimo Carlotto presenta “Trudy”, Einaudi, accompagnato da Paolo Roversi. Si volta pagina e si arriva a domenica quando, alle 18, allo Spazio Ilisso, arriva il cagliaritano Davide Cossu con il suo secondo romanzo giallo e storico “Il castello delle congiure”, Newton Compton, che sarà accompagnato dell’incontro da Bea Buozzi. Gran finale, alle 19, sempre in casa Ilisso, con uno dei nomi più evocativi della letteratura di genere, la scrittrice italo-americana Ben Pastor presenta al pubblico nuorese “La fossa dei lupi”, Mondadori, insieme a Giuditta Sireus, l’attivissima direttrice artistica del Club di Jane Austen Sardegna. «Dopo il successo di una primavera dedicata alla poesia aperta dalla voce suggestiva di Franco Arminio e di un’estate incentrata sulla narrativa inaugurata insieme a Enrico Galiano è ora il turno dell’autunno, che noi del Club abbiamo voluto dedicare al noir - racconta Sireus, – per il dilagante successo di pubblico».

«Sono molto felice di aver dato il mio contributo alla realizzazione di questa importante iniziativa, - afferma Paolo Roversi, autore e co-organizzatore dell’evento - anche perché il giallo negli ultimi anni è diventato uno dei generi più amati e apprezzati a livello nazionale. È grande la soddisfazione di aver dato vita a questa rassegna che ospita alcuni dei nomi più rilevanti e importanti della nostra letteratura».

