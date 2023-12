E a Napoli ci sarà anche Makoumbou  

Il tempo di festeggiare la vittoria col Sassuolo, che porta il Cagliari fuori dal terzetto delle possibili retrocesse, e già da questa mattina i rossoblù torneranno a lavorare al Crai Sport di Assemini per preparare la trasferta di sabato sera al San Paolo contro il Napoli di Mazzarri.

Scontata la squalifica ieri sera, Makoumbou torna arruolabile per riprendersi una maglia da titolare col Napoli. Il congolese contro il Sassuolo ha saltato la prima partita di questa stagione, dopo aver giocato sempre nella formazione iniziale, sia in campionato che in Coppa Italia.

Tutti presenti

Ranieri avrà la rosa praticamente al completo. Unici assenti i lungodegenti Capradossi e Rog, col difensore che spera di poter tornare in gruppo, anche se il suo futuro, alla riapertura del calciomercato, sembra lontano dalla Sardegna. Per il resto, tutti presenti. Probabile qualche attenzione in più per Luvumbo. L'angolano, come ha spiegato nel dopo-gara Ranieri, avrebbe dovuto giocare dal primo minuto, ma è stato preservato per un fastidio al flessore accusato alla vigilia della gara. Ma Luvumbo è poi entrato nella ripresa ed è stato tra i protagonisti della rimonta. (al.m.)

