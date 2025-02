E a Mara Sara Mallus sogna un club importante 

Quattro reti stagionali (di cui una in Coppa Italia), l’ultima domenica scorsa, nel 4-1 del suo Maracalagonis contro la COS Sarrabus Ogliastra. Per la giovanissima centrocampista Sara Mallus è un momento di grazia, dopo due reti consecutive nelle ultime due uscite. «Domenica scorsa ho segnato il terzo gol e ho preso anche due traverse, una su punizione», racconta la 17enne cagliaritana, «abbiamo dominato dall’inizio alla fine, giocando da squadra, con grinta, lottando su ogni pallone. Siamo riuscite a portare a casa tre punti importanti». Punti che lanciano le ragazze di Betti Secci al settimo posto, con 9 punti dopo nove partite, al giro di boa del campionato. Un percorso decisamente migliore rispetto alle precedenti due stagioni, chiuse all’ultimo posto.

Salto di qualità

«Cerchiamo di giocare con impegno e migliorare ancora la nostra classifica nel girone di ritorno», spiega Mallus, che ha incrociato la strada del calcio quasi per caso: «Mi divertivo a giocare a pallone, poi ho fatto un provino al Cagliari e mi hanno presa. Dopo due anni sono arrivata al Maracalagonis, mi trovo molto bene. Siamo un bel gruppo, una squadra che è cresciuta rispetto al passato con una rosa migliore». L’ex Cagliari ha le idee chiare sul suo futuro. Per ora ci sono gli studi da ultimare al liceo scientifico e la volontà di proseguire all’università, senza trascurare il suo sogno nel cassetto. «Penso a divertirmi, ma il mio obiettivo è quello di giocare tra i professionisti in una squadra importante e giocare ad alti livelli». (a.zu.)

