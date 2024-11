E a Malaga oggi la finale delle azzurre con la Slovacchia 

«Le mie ragazze non si sono mai arrese. Sono fierissima del mio team, di tutti quelli che lavorano per noi, per le ragazze, per far sì che entrino in campo preparate al meglio. Ma non è ancora finita, c'è ancora del lavoro da fare». Così la capitana dell'Italia, Tathiana Garbin, dopo il successo contro la Polonia nella semifinale di Billie Jean King Cup e in vista della finale di oggi, la seconda consecutiva nella manifestazione, contro la Slovacchia che ha superato ieri sera (2-1) la Gran Bretagna.

«Le ragazze dovranno lottare ancora, restare orgogliose di essere qui e non mollare. Non perdi mai se non ti arrendi», ha detto ancora Garbin. Il punto decisivo l'hanno firmato in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, la quale ha ammesso di essersi sentita stanca e triste dopo la sconfitta in singolare contro Iga Swiatek, che aveva portato la sfida sull'1-1. «Mi sono detta comunque che bisognava dare tutto per l'Italia. Ho cercato di continuare a pensare positivo, sapevo di avere il sostegno di tutto il mio team qui - le parole della azzurra - la Polonia è una grande squadra, e c'erano tanti tifosi per loro, grazie a tutti gli italiani che sono venuti qua», ha aggiunto Paolini, figlia di madre per metà polacca e per metà ghanese. Raggiante Sara Errani, diventata la giocatrice italiana con più partite vinte, tra singolari e doppi, per l'Italia in BJ King Cup. «Nei due singolari ho tifato al 100%, come se non dovessi giocare - ha detto – è stata una giornata lunga, non facile. in doppio non ho iniziato bene. non è stato semplice, tanti game sono andati al punto decisivo: credo che abbiamo giocato molto bene».

