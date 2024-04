E a Madrid Sinner asfalta l’amico “Sonny” Avanza Nadal   

Dominio assoluto dall'inizio alla fine in un match a senso unico. All'esordio nel Masters 1000 di Madrid Jannik Sinner stravince il derby italiano con Lorenzo Sonego e vola al terzo turno nel torneo che si disputa sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 22enne di Sesto Pusteria, n.2 del ranking e primo favorito del seeding, si aggiudica il match con un eloquente 6-0 6-2, in appena un'ora e 8 minuti di partita contro il compagno di squadra azzurro 52 Atp, che al primo turno aveva rovinato la festa per il millesimo match al francese Gasquet, 116 del ranking, promosso dalle qualificazioni. Mentre continua la sua corsa l'idolo di casa ed ex numero 1 del mondo Nadal: un successo che allunga la carriera per l'infinito Rafa e che sa di vendetta sul numero 11 al mondo Alex de Minaur in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. L'australiano aveva fermato la corsa di Rafa al rientro al torneo di Barcellona.

Per Sinner si è trattato del 13esimo derby tricolore vinto sui 13 giocati, nei quali ha perso in tutto tre set (uno proprio contro Sonego). L'altoatesino incamera così la 26ª vittoria in stagione contro appena 2 sconfitte e oggi troverà il russo Kotov (72 Atp), che ieri ha sconfitto l’australiano Thompson. Niente da fare per l'altro azzurro Matteo Arnaldi: il sanremese, 36 del mondo, spaventa Medvedev (4) con un primo set perfetto, ma deve arrendersi al ritorno del russo che vola al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: 2-6, 6-4, 6-4 i parziali.

RIPRODUZIONE RISERVATA