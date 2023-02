E a Lula Sos Batiledhos  oggi presentano Pàganos  

Sull’origine della maschera lulese le teorie sono diverse ma la chiave di lettura più accreditata lega tutto ai riti arcaici connessi alla fecondazione della terra con il sangue. Sì, mentre le supposizioni abbondano, la certezza è data dal legame profondo che salda questo rito alla comunità. La maschera de Su Battiledhu venne abbandonata tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento a causa di quel terrificante mix di lutti e miseria generato dalla guerra. Tuttavia, è rimasta nella memoria degli anziani ed è stata così rilanciata nel 2001 grazie all’entusiasmo di alcuni appassionati, capeggiati appunto da Antonio Marras. Parlare di unicità del Carnevale di Lula non è affatto azzardato. Si spiega in questo modo la continua attenzione di antropologi e ricercatori, provenienti dalla Penisola e dall’estero, per studiare Sos Batiledhos.

L’appuntamento è per le 14.30 di oggi, un evento che ai piedi del Montalbo attendono trepidanti. “Sos Batiledhos presentano Pàganos”, si legge nella pagina Facebook creata e curata da Antonio Marras e dedicata a questa singolare maschera. Sì, perché questo lulese doc è l’anima della sentita ricorrenza. Attore, regista e autore di teatro, Marras da diversi anni opera nel campo della cultura e del sociale ed è senza dubbio il principale artefice di un rito arcaico recuperato negli ultimi decenni e riportato in auge con prepotenza, anche grazie al contributo di una comunità festante. L’appuntamento è fissato per il primissimo pomeriggio in piazza Deledda. Prima il rito della vestizione, a seguire l’uscita delle maschere. Chiusura della giornata con la consueta cena comunitaria, ulteriore suggello a una giornata che sarà da incorniciare.

È un paese sempre in fermento, desideroso di accogliere e di sventolare la sua storia e le sue tradizioni più autentiche. Nel pomeriggio a Lula la scena sarà tutta per uno dei riti arcaici più cruenti del Carnevale isolano, quello de Sos Batiledhos. Anche stavolta la vittima e i carnefici daranno vita a un rituale legato alla fertilità, risalente a un periodo precedente alla diffusione del Cristianesimo e, con tutta probabilità, a culti orientali rielaborati in quella fucina di miti, religioni e riti che è stata l’area mediorientale che dall’antica Mesopotamia si estende fino alla Grecia.

Pomeriggio di passione

Fascino e incertezze

Brutale impatto

Passione, morte e resurrezione. La manifestazione lulese può essere sintetizzata così. E in primo piano la figura de Su Batiledhu, la vittima sacrificale di un rito arcaico con il quale s’invoca la pioggia e si commemora Dioniso, quel dio della vegetazione e dell’estasi, che ogni anno muore e rinasce nel ciclo eterno della vita. Il volto della maschera è annerito di fuliggine e sporcato di sangue. Il corpo, invece, è ricoperto di pelli di montone, mentre tra le corna viene fissato il rumine capovolto di un caprone. Infine, sotto i campanacci e allacciato in vita ecco uno stomaco di bue: pieno di sangue, con quel liquido che deve fecondare la terra.

Ricerche

È stata la studiosa Dolores Turchi a curare la prima ricerca che è servita a spiegare questo rituale antico legato al ciclo agricolo della fecondità della terra.

La parodia è quella del sacrificio de Su Batiledhu che, attraverso una caccia condotta da Sos Batiledhos massaios e il pianto de Sos Batiledhos gatias, è ridotto a vittima sacrificale. Questi riti sono presenti ancora oggi in tutto il Mediterraneo, basti pensare a Naxos, in Grecia, dove tutto avviene in onore di Dioniso Mainoles (in terra sarda Maimone). Dioniso era la divinità del vino, della produttività e della linfa vitale.

