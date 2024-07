E a Cagliari torna finalmente Aida  

Attività estive, stagione concertistica, stagione lirica e di balletto. Perché al Teatro Lirico di Cagliari, nonostante questi primi caldi giorni di luglio, è già tempo di pensare all’inverno. Una programmazione attesissima quella del nuovo anno 2024-2025, presentata ieri mattina nel nuovo Carmen Melis, ridotto del Teatro Lirico, dal presidente della Fondazione e sindaco di Cagliari Massimo Zedda, dal sovrintendente Nicola Colabianchi e dalla neo assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe.

«Nella cornice di questo splendido teatro, il ridotto, che è stato finalmente restituito alla città, presentiamo le due stagioni più importanti della massima istituzione culturale in Sardegna, il Teatro Lirico», esordisce Zedda. «Ci siamo appena insediati e questo è il mio primo giorno di lavoro effettivo, e non è casuale che sia capitato proprio in occasione della presentazione della nuova stagione di questo caposaldo della città», continua Chiappe.

Intanto l’estate

Si parte venerdì con una programmazione concertistica all’aperto che abiterà il Bastione di Saint Remy, il Parco della Musica, il sagrato della Basilica di Bonaria, il Lazzaretto, sino all’area archeologica di Tharros. Protagonisti il coro e l’orchestra del Lirico con i Carmina Burana di Carl Off e con le celebri arie di alcune opere immortali. «Vogliamo animare l’estate cagliaritana. Sarà un sistema culturale diffuso che colonizzerà non solo i teatri ma anche alcuni spazi cittadini e archeologici di grande importanza. Nonostante la denominazione Teatro Lirico di Cagliari il contributo del teatro, attraverso il decentramento è diffuso sul territorio regionale», continua il sindaco. «Un programma popolare, che vuole essere accattivante e di giusto intrattenimento», aggiunge Colabianchi.

I concerti

Il 20-21 settembre il concerto d’inaugurazione della Stagione concertistica 2024-2025, che comprende 4 concerti sinfonico-corali, 3 sinfonici, 1 corale e 4 cameristici. Una Stagione che guarda, come ormai consuetudine, alla tradizione musicale ed alla qualità artistica e che vede in primo piano l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest’ultimo diretto da Giovanni Andreoli. Alevtina Ioffe, Ustina Dubitsky, Sergej Nakariakov, Maria Meerovitch, Diego Ceretta, Alpesh Chauhan, Pavel Berman, Quartetto Modigliani, Maurizio Benini, Alessandro Bonato, Mario Brunello, Cuarteto Casals, Nikolai Szeps-Znaider saranno alcuni dei protagonisti della stagione che si chiuderà il 21 giugno. Esaminando i singoli programmi musicali, si notano direttori di fama internazionale affiancati da giovani talenti italiani e stranieri che hanno già ottenuto ampi consensi di pubblico e critica. Si è così creato un equilibrio, attraverso la valorizzazione dei giovani talenti, ai quali è stato affidato un repertorio che ne evidenzi le qualità tecniche e musicali, mentre ai direttori più esperti spetterà mostrare la personalità e il dominio tecnico.

Lirica e balletto

Venerdì 25 ottobre alle 20.30 si alza invece il sipario sulla Stagione lirica e di balletto: sono previste sette opere e due balletti per gli otto turni di abbonamento (oltre alle recite mattutine rivolte a scuole e famiglie), a dimostrazione della continua crescita della produzione e delle alzate di sipario. I titoli delle sette opere, di cui due nuove produzioni del Teatro Lirico di Cagliari, sono: Adriana Lecouvreur, Il pipistrello, La Gioconda, Il Barbiere di Siviglia, La Wally, La Favorita, Aida; il Tokyo Ballet e La bella addormentata per la danza. Anche per la Stagione 2024-2025 si punta a valorizzare la grande opera italiana con i più grandi compositori: Gioachino Rossini a Giuseppe Verdi. Il cartellone mantiene un equilibrio tra musica di repertorio e brani meno conosciuti, con l'obiettivo di promuovere culturalmente queste opere, tutelarle e salvaguardarle.

