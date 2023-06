È a Baunei il mare più bello  

Il “mare più bello d’Italia” si trova in Sardegna, e precisamente lungo la Costa di Baunei. Lo hanno certificato ieri mattina Legambiente e Touring Club Italiano, per la terza volta in quattro anni, visto che l’ambito riconoscimento era già andato al litorale tra Santa Maria Navarrese e Cala Luna nel 2020 e nel 2022. “Capacità di coniugare al meglio territorio e luoghi d’eccellenza con strategie di sviluppo sostenibili”, questa la motivazione del riconoscimento alla costa baunese, formulata dal team di esperti che ogni anno in questo periodo stila la classifica delle migliori località costiere d’Italia, prendendo in considerazione anche rinomate località lacustri. E anche quest’anno la Sardegna fa la parte del leone con sette località in classifica, dato che oltre a quelle di Baunei sono state premiate anche le coste di Bosa, Domus de Maria, Cabras, Posada, Budoni e Santa Teresa di Gallura.

«Ci speravamo ma eravamo consapevoli che confermarsi è sempre difficile – ha commentato il sindaco di Baunei Stefano Monni subito dopo la comunicazione della classifica finale – e questo riconoscimento è di tutti i baunesi, che sapientemente, da sempre, custodiscono e salvaguardano questi luoghi straordinari e unici, allo stesso tempo fragili; ringraziamo Legambiente e Touring Club Italiano che, insieme a noi, credono fermamente nella necessità di tutelare il territorio montano e marino di Baunei, promuovendo le politiche di contrasto all’overtourism nelle piccole e fragili spiagge e promuovendo tutte le forme di turismo attivo e sostenibile: trekking, biking, running, arrampicata».

Il podio

La Toscana si piazza al secondo posto fra le regioni più premiate, con un totale di quattro località “a Cinque Vele”; seguono la Puglia e la Campania, entrambe con tre località premiate e la Sicilia con due; chiudono la classifica la Basilicata e la Calabria, che quest’anno ha visto premiata Tropea. «La nostra guida “Il Mare più Bello” oltre ad essere un vero e proprio album fotografico delle bellezze e ricchezze territoriali del nostro Paese che hanno applicato buone pratiche, può essere paragonata a un faro in un porto – ha rimarcato Stefano Ciafani, presidente Legambiente nazionale – è ormai un vero e proprio punto di riferimento cui amministrazioni politiche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione e di fare turismo».

Conservazione

In occasione della cerimonia di premiazione Legambiente e Touring Club hanno rimarcato più volte il fatto che il Comune di Baunei negli ultimi anni si è distinto per le politiche di conservazione e di tutela delle delicate spiagge che caratterizzano i 40 chilometri di costa selvaggia a picco sul mare che delimitano il confine orientale del territorio baunese.

«Per stilare la classifica finale sono stati fondamentali, come sempre, i dati raccolti dalla Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque e delle spiagge – ha sottolineato Franco Iseppi, presidente del Touring Club italiano – così come sono stati fondamentali altri fattori, come l’integrità del paesaggio, il livello delle strutture di accoglienza, il peso dei flussi turistici, gli standard di accessibilità dei luoghi, i servizi di mobilità, la cura dei beni storici e artistici del territorio».

