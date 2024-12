E a “Ballando con le stelle” ha trionfato l’amore 

Vince l’amore con il trionfo della vera coppia, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, nata dietro le quinte del programma e che ora con la meritatissima coppa in mano potrebbe convolare a nozze.

«Abbiamo dormito al massimo due ore», dicono all'unisono gli artisti, ospiti ieri di “Domenica in” dopo la vittoria a “Ballando con le stelle” nella notte tra sabato e domenica. «Quel contatore non finiva mai», dice Guaccero commentando le immagini del momento finale della vittoria. «Questa vittoria vale tre volte, abbiamo vinto contro una campionessa mondiale, aveva uno spirito agonistico fortissimo, io non ho mai vinto una gara in vita mia...ma anche Federica Nargi è stata bravissima, e Luca Barbareschi ha portato poesia». Racconta Bianca Guaccero: «Ero carica ma a tutto pensavo fuorchè all'amore, ero disciplinata. Quando ho incontrato Giovanni abbiamo iniziato a ridere, mi è piaciuto quindi lo allontanavo perchè io sono contorta. Quando capita che si ride così insieme..». Lui, originario di Palermo, lavora in Inghilterra «dove per nove anni ho fatto “Ballando” e adesso per sette mesi ho un one man show per cui devo tornare». Ma ora si pensa al matrimonio...

E alla fine alla finale scivola tutto in armonia, dopo tante polemiche nell'edizione segnata da liti e misteri, ma il giudice Guillermo Mariotto non c'è. Milly Carlucci giura, assurda coincidenza, che si è fatto male ad un ginocchio e non è potuto rientrare dall'impegno di lavoro che aveva a Riad dove è scivolato provocandosi il trauma. «Ci ha mandato un certificato medico, si è rovinato una gamba compresi i mlegamenti, ha spiegato augurando allo stilista “buon Natale e ti aspettiamo ancora qui a braccia aperte”».

