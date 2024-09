Dylan Dog ha l’anima di Daniele Serra 

Daniele Serra, lei non è nuovo a importanti sfide, cosa la attende l’8 novembre?

«L’8 novembre uscirà il “Dylan Dog Color fest”, ho avuto la possibilità di curarne la copertina e disegnare una delle tre storie all’interno. È un momento per me molto importante perché è il mio debutto sulle pagine di Dylan Dog ed essendo da sempre un suo grande lettore, mi ha accompagnato in maniera molto importante durante tutta la mia crescita, sono estremamente coinvolto emotivamente. Oltre al fatto che di solito lavoro all’estero e ogni tanto poter lavorare in Italia mi fa piacere».

Chi ha sceneggiato il suo racconto?

«Marco Nucci, un giovane sceneggiatore che si sta facendo largo tra le nuove leve. Appena la Baraldi (la curatrice di Dylan) ha letto la sua sceneggiatura ha subito pensato che era perfetta per essere disegnata da me».

Qual è l’anima che ha dato al suo Dylan Dog?

«Sicuramente tormentata. Anche perché la storia faceva al caso mio. Mi piace molto quando Dylan è spaesato, spesso quasi incapace di accettare quello che sta succedendo di fronte a lui, penso che in quel momento diventando un uomo a tutti gli effetti, perdendo la sua aura di super uomo, riesce a diventare un personaggio estremamente interessante. Ho lavorato molto sulle sue espressioni e sui colori del volto, in un momento della storia è quasi trasfigurato, è stato molto divertente lavorare in questi termini».

Cagliaritano, 47 anni. Cosa si porta appresso della sua sardità?

«Ogni anno che passa mi rendo conto sempre più della sardità che mi porto dietro. Ho scelto più volte nella mia vita di rimanere a lavorare a Cagliari, non cambiare le mie abitudini e stare nella città dove sono cresciuto. Mi porto dietro il mio modo estremamente tranquillo di vivere la mia arte, trasporto il ritualismo e la sacralità di questa terra attraverso i colori e i tratti ormai quotidiani sul foglio di carta, poi c’è molto di inconscio in tutto ciò».

Lei ha realizzato oltre 300 copertine di romanzi pubblicati da case editrici di tutto il mondo. A quale è più affezionato?

«Premetto che tutte le copertine sono per me importanti e le ricordo tutte una a una, sicuramente i lavori per King, Clive Barker e Lansdale sono quelli a cui tengo di più. Ho passato la giovinezza leggendo i loro libri, sono proprio un loro fan, quindi ritrovarsi un giorno a lavorare con loro è una sensazione molto emozionante».

Cosa ha detto Stephen King delle copertine che ha realizzato per i suoi libri britannici?

«L’editor mi ha riportato che King è rimasto molto soddisfatto del lavoro».

Lei è stato tre volte vincitore del British Fantasy Award come “Best Artist” (2012, 2017 e 2021) che riconoscimento vorrebbe avere dalla sua terra?

«Non sono un grande amante dei premi e dei riconoscimenti soprattutto per quanto concerne l’arte. Detto ciò è indubbio che ricevere un premio fa sempre piacere e in particolare il BFA è stato importante per farmi conoscere. Della mia città e la mia terra mi è sempre piaciuta la tranquillità e la serenità, penso realmente di non volere nessun riconoscimento, sarei molto a disagio, mi piace che nessuno mi calcoli, come si dice a Cagliari».

Prossimo appuntamento.

«La presentazione dell’albo di Dylan Dog il 15 novembre alla Ubik di via Sonnino».

