Dybala, stagione finita 

Stagione finita per Paulo Dybala che nei prossimi giorni si opererà per curare la lesione al tendine sinistro riportata nella gara contro il Cagliari di domenica scorsa. Il calciatore sta valutando con i Friedkin, proprietari della società, dove svolgere l'intervento chirurgico. La decisione di ricorrere al chirurgo è maturata dopo gli ulteriori accertamenti svolti nella giornata di ieri a Roma che hanno evidenziato come la terapia conservativa non avrebbe garantito la stessa efficacia di un'operazione. «Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo - dice Dybala su Instagram - continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione». Dybala in queste ultime stagione è stato sempre al centro di infortuni di questo tipo. «Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo! Forza Roma e Vamos Argentina!». I tifosi lo rivedranno nella prossima stagione.

