Dybala show La sua tripletta affonda il Toro 

Roma (3-5-2) : Svilar; Mancini, Smalling (33' st Huijsen), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (20' st Bove), Pellegrini (41' st Sanches), Angelino (19' st Spinazzola); Dybala, Azmoun (20' st Lukaku). In panchina Rui Patricio, Boer, Celik, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Cherubini, El Shaarawy. All. D. De Rossi.

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (14' pt Sazonov), Masina (36' st Ilic); Bellanova, Ricci, Gineitis (36' st Linetty), Lazaro (17' st Rodriguez); Vlasic; Sanabria (35' st Okereke), Zapata. In panchina Gemello, Popa, Savva, Kabić. All. I. Juric.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 42' Dybala rig., 45' Zapata ; nel st 13' e 24' Dybala, 44' Huijsen aut..

Note : angoli: 4 a 0 per il Torino. Rec. 2' e 4'. Ammoniti: Lazaro, Ricci, Ndicka e Cristante.

È la sera di Paulo Dybala che fa tripletta e manda al tappeto il Torino: la Roma vince con qualche patema di troppo nei minuti finali (dopo l'autorete di Huijsen), avvicina il quinto posto dell'Atalanta e si porta a -4 dal quarto posto occupato dal Bologna rivelazione. I granata giocano a viso aperto e con personalità, ma cadono sotto i gol dell'argentino, e rimediano un'altra sconfitta dopo il ko di giovedì nel recupero contro la Lazio. Il Toro inizia bene, pressa alto ma al 40', su una ripartenza dei giallorossi arriva il calcio di rigore per l'atterramento di Azmoun da parte di Sazonov in area: dal dischetto Dybala non sbaglia. Il vantaggio della Roma dura un paio di giri di lancette perché i granata trovano subito il pareggio cgrazie al colpo di testa vincente di Duvan Zapata. Si va al riposo sull'1-1.

Al 13' la Roma torna in vantaggio grazie ad una magia di Paulo Dybala che dai 25 metri con un sinistro a giro batte Milinkovic-Savic. Il Torino perde Lovato (per Rodriguez) mentre De Rossi ne cambia tre: dentro Lukaku, Spinazzola e Bove al posto di Azmoun, Angeliño e Paredes. Dal piede di Lukaku arriva l'assist per il terzo gol di Dybala (25' st). Juric prova a rimescolare le carte mandando in campo quattro cambi ma è sempre la Roma a fare la partita con Dybala che per poco non va ancora a segno. Nel finale di gara c'è spazio anche per Renato Sanches, all'esordio con De Rossi in panchina. Il Toro trova al 44’ il secondo gol su una conclusione di Ricci deviata nella propria porta da Huijsen, ma il risultato non cambierà.

