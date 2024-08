Dybala sempre più tentato dall’Arabia  

Calano sensibilmente le possibilità non solo che Paulo Dybala possa giocare Cagliari-Roma, ma pure che possa vestire ancora la maglia giallorossa. Se il pressing dall'Arabia Saudita inizialmente sembrava aver visto un rifiuto dell'argentino, intenzionato a restare, ora invece la trattativa con l'Al-Qadsiah (la squadra che dal Cagliari ha preso Nahitan Nández) è entrata nel vivo. Ieri si è regolarmente allenato a Trigoria, postando anche foto della seduta sul suo account Instagram, ma la società ha aperto alla cessione (che non sarà più tramite clausola da 12 milioni, visto che è scaduta). Con un ingaggio che – compresi bonus – arriva a 8 milioni. Dal club arabo è atteso un rilancio con proposta fra 15 e 20 milioni per Dybala, offerta pesantissima. «Chiunque volesse andare via è libero di farlo, non lego nessuno a Trigoria», ha detto Daniele De Rossi, di fatto escludendo che alla Roma ci siano incedibili. Dybala compreso, per il quale ora sarà fondamentale la sua volontà. In attacco è comunque in arrivo dal Nizza Jérémie Boga, già visto in Italia con le maglie di Atalanta e Sassuolo e per il quale il suo agente Fali Ramadani si sta accordando coi giallorossi. A Cagliari non ci sarà Leandro Paredes, squalificato dalla scorsa stagione.

