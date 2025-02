Dybala la Joya della Roma 

Roma 3

Porto 2

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Celik (49’ st Abdulhamid), Mancini, Ndicka, El Shaarawy (43’ st Rensch), Koné, Paredes, Angelino, Dybala (43’ st Baldanzi), Pellegrini (33’ st Pisilli), Shomurodov (33’ st Soulé). Allenatore Ranieri.

Porto (3-4-3) : Diogo Costa, Djaló, Perez, Otavio (21’ st Mora), Joao Mario, Eustaquio, Varela (37’ st Perez), Moura (37’ st Namaso), Pepè (12’ st Borgres), Samu, Vieria (37’ st Gomes). Allenatore Anselmi.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : pt 27’ Samu, 35’ e 39’ Dybala; st 38’ Pisilli, 50’ Rensch (autogol).

Note : espulso Eustaquio per condotta violenta, ammoniti Otavio, Dybala, Paredes e Perez.

Roma. Un Paulo Dybala sontuoso segna due gol, ribalta il Porto e manda la Roma agli ottavi di finale di Europa League, dove potrebbe andare in scena il derby della Capitale: oggi a Nyon il sorteggio, dall’urna potrebbero uscire Lazio o Athletic Bilbao. Ranieri aspetta sereno: da quando è arrivato lui in panchina, la squadra procede a un ritmo scudetto.

La gara

E dire che nella gara di ritorno dei playoff le cose si erano messe male, perché al 27’ gli ospiti erano passati in vantaggio con una rovesciata di Samu e dopo l’1-1 dell’andata avevano un piede negli ottavi. Ma da qual momento ha cominciato a giocare il fantasista argentino che, tra il 35’ e il 39’, ha ribaltato il match con una doppietta. Prima ha chiuso un triangolo con Shomurodov, poi ha infilato il raddoppio sul primo palo dopo uno scambio con Koné.

A inizio ripresa Eustaquio è stato espulso per una manata a Paredes, la Roma è andata vicina al tris ma al 69’ il Porto ha colpito il palo con Samu, scappato a N’Dicka: sarebbe stata una vera beffa. Invece all’83’ il giovane Niccolò Pisilli, 20 anni, ha chiuso gara e discorso qualificazione su assist di Angelino. Poi c’è stato il tempo di assistere allo sfortunato autogol di Rensch, utile solo ad aggiornare il risultato. Ma la qualificazione è della Roma.

Il commento

«Sappiamo che questa stagione non sta andando come ci aspettavamo tutti», il commento post gara di Dybala, «abbiamo una possibilità grandissima, gli scorsi anni l’Europa ci ha portato a giocare delle finali, una a vincerla. Visto quello che è successo in stagione, l’Europa è un’opportunità. Dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra, una reazione da uomini. Col gol abbiamo preso fiducia e la gente ci ha spinto». Su Ranieri «con la sua conoscenza ed esperienza, essendo praticamente nato a Trigoria, sa cosa può tirar fuori da ogni giocatore. Fa quello che è meglio per la squadra».

RIPRODUZIONE RISERVATA