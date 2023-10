Dybala inventa, Lukaku e Pellegrini a segno La Roma supera il Frosinone e può sorridere 

Roma 2

Frosinone 0

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp (25' st Kristensen), Bove, Paredes, Spinazzola; Dybala (46' st Azmoun), Pellegrini (40' st Aouar); Lukaku. (99 Svilar, 63 Boer, 59 Zalewski, 92 El Shaarawy, 60 Pagano, 11 Belotti, 19 Celik, 67 Joao Costa, 61 Pisilli). All.:Mourinho.

Frosinone (3-4-2-1) : Turati; Monterisi, Romagnoli (18' pt Brescianini), Okoli; Oyono, Mazzitelli (40' st Bouarabia), Barrenechea (40' st Ibrahimovic), Marchizza; Soulé, Baez (16' st Caso); Cuni (16' st Cheddira). (31 Cerofolini, 1 Frattali, 47 Mateus Lusuardi, 4 Brescianini, 8 Lulil, 12 Reinier, 17 Kvernadze, 16 Garritano, 26 Bidaoui). All.: Di Francesco.

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Reti : nel pt 22' Lukaku; nel st 38' Pellegrini.

Note : Angoli: 5 a 3 per la Roma. Recupero: 2' e 8'. Ammoniti: Barrenechea e Karsdorp per gioco falloso, Soulé per proteste. Spettatori: 62.638.

Roma. Una Roma con i giri al minimo basta per superare all'Olimpico il Frosinone per 2-0 ritrovando non solo la vittoria dopo la disfatta contro il Genoa, ma anche una solidità difensiva che consente a Mourinho di chiudere la sua seconda partita stagionale senza subire gol (l'altra è stata la vittoria con l'Empoli per 7-0). Al resto pensano i soliti Dybala e Lukaku, con il primo a deliziare il secondo per l'1-0 e sempre con la Joya protagonista dell'assist del 2-0 per capitan Pellegrini.

L'Olimpico, ancora sold out, ha risposto con l'indifferenza iniziale, ma applaudendo Mourinho alla lettura delle formazioni. È il Frosinone a partire bene e sfiorare il gol in due circostanze nei primi dieci minuti. Più preciso Lukak: giocata di prima di Dybala e Big Rom non sbaglia. Nella ripresa poche emozioni fino al raddoppio: assist di Dybala (questa volta su punizione) per Pellegrini, tiro al volo e partita finita.

Il triplice fischio dell'arbitro regala tre punti a una Roma che vola a 8 in classifica e che fa pace con i suoi tifosi andando sotto la Sud ad applaudire uno stadio che nonostante i risultati non ha contestato come a Genova.

