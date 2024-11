«Dybala in campo? O la va o la spacca» 

Napoli. «È stata una partita positiva nonostante il ko. C’è stata una Roma che ha lottato, con un colpo di testa di Dovbyk abbiamo preso la traversa. È stato importante nella ripresa tenere possesso palla e rallentare il ritmo del Napoli». Lo ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri dopo il suo esordio nel ko contro il Napoli. Ranieri sottolinea che «nel primo tempo non abbiamo fatto bene e poi - ha detto - abbiamo subito il loro gol per una nostra disattenzione in difesa, dove serve maggiore concentrazione. Ho lavorato questa settimana per rendere i giocatori più consapevoli di loro stessi e di come si può dare di più in squadra».

Poi, Ranieri si è soffermato su Dybala, in campo a tre minuti dalla fine. «Paulo si sta riprendendo, ed è voluto venire qui per aiutarci e per questo va ringraziato. L’ho rischiato perché mancavano pochi minuti e ho detto: o la va o la spacca. Lui ha un cilindro da cui può tirare fuori qualsiasi giocata».

