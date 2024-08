Dybala ha scelto l’Arabia 

Ore caldissime a Roma, dove Paulo Dybala ha deciso di accettare l'offerta (20 milioni di euro netti all'anno più 5 di bonus facilmente raggiungibili) dei sauditi dell'Al Qadsiah, e quindi ora tocca alla società giallorossa trattare con quello che dovrebbe essere il nuovo club della Joya. La Roma comunque vorrebbe la stessa cifra prevista dalla clausola per l'estero, valida fino al 31 luglio, che l'argentino ha nel suo contratto, ovvero 12 milioni, mentre finora (i colloqui continuano) gli arabi sono arrivati a 7. Adesso la dirigenza dei giallorossi, in particolare il ds Ghisolfi, cercherà di concludere tutte le trattative che ha ancora aperte, come quelle per il terzino destro Assignon del Rennes, per il difensore centrale Djalo della Juventus (l'alternativa è Danso del Lens), per il fantasista Boga del Nizza e per un centrocampista di gamba che nella rosa dovrebbe prendere il posto di Bove, che sembra destinato a partire. È stato offerto l'ex laziale Correa, ora all'Inter, ma la risposta è stata negativa. Intanto a Trigoria potrebbe tornare d'attualità anche il discorso con la Juventus per Chiesa, che però ora sembra molto attratto dalla prospettiva di andare al Barcellona. Il club catalano però ha un problema legato al tetto degli stipendi. Per questo Gundogan tornerà al Manchester City e il giovane attaccante brasiliano Vitor Roque andrà al Betis.

Juventus

Intanto è stato finalmente raggiunto l’accordo tra la Juventus e il Milan per Kalulu. Il il difensore francese arriva in prestito per un anno, che sarà pagato alla società rossonera 3,3 milioni di euro in due esercizi. L'intesa prevede la facoltà da parte della Juventus dell'acquisizione a titolo definitivo per 14 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, con un bonus fino a un massimo di 3 milioni, «al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi». Definito anche il prestito “secco” di Rugani all'Ajax. Il trentenne difensore, che ha collezionato 148 presenze con la Juve in partite ufficiali era in bianconero dal 2012, con le parentesi dei prestiti all'Empoli, ai francesi del Rennes e al Cagliari. La Juve lavora sempre, a fari spenti, su Koopmeiners (l’Atalanta si è già cautelata con Brescianini) e Nico Gonzalez (che si è allenato a parte e non è stato convocato dalla Fiorentina per la Conference), mentre De Sciglio potrebbe finire al Como.

Inter

Si è mossa anche l'Inter, che ha avuto un colloquio con il ds dell'Independiente Rivadavia Sebastian Peratta e con il figlio del presidente Agustin Vila in cui si è parlato del difensore Palacios, ormai vicinissimo ai nerazzurri. Marotta e Ausilio hanno offerto 6,5 milioni di euro più bonus e la proposta, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere accettata. Ha dato via libera anche il Torino alla cessione di Bellanova all'Atalanta, che curiosamente sarà la prossima rivale dei granata in campionato. La Dea, che è anche sull'ex Udinese Becao, pagherà 25 milioni, parte dei quali saranno reinvestiti per prendere il sostituto dell'ex interista, che sarà Pedersen del Feyenoord.

Le altre

Doppio colpo del Como, che ha preso dal Real Madrid Nico Paz, talento del vivaio merengue , e dal Barcellona il difensore Sergi Roberto, che sta per firmare un biennale. Il Napoli sta cercando di risolvere la questione Lukaku, mentre c'è chi dice che Conte avrebbe già minacciato le dimissioni nel caso non arrivassero i rinforzi che ha chiesto. Uno di questi è Gilmour, 23enne centrocampista scozzese del Brighton. Non a caso, il ds del club azzurro, Manna, è a Londra pr sbloccare le due trattative. Folorunsho ha detto no alla Fiorentina, che lo stava trattando con il Napoli, perché vorrebbe tornare alla Lazio. Il Genoa, invece, ha preso un centrocampista israeliano, il 19enne Kasa del Maccabi Haifa, e trovato l'accordo con la Juve per Miretti, però manca il sì del giocatore.

