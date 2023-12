Dybala c’è, Roma da Champions  

Sassuolo 1

Roma 2

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli 7; Toljan 6, Tressoldi 5.5, Erlic 5.5, Vina 6 (44’ st Pedersen sv); Boloca 4, Matheus Henrique 6.5; Berardi 6.5 (44’ st Castillejo sv), Thorstvedt 6.5 (36’ st Bajrami sv), Laurienté 6 (20’ st Racic 6); Pinamonti 6 (36’ st Defrel sv). In panchina: Pegolo, Cragno, Ferrari, Volpato, Mulattieri, Ceide. Allenatore Dionisi 5.5.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio 6; Mancini 6 (23’ st Pellegrini 5.5), Llorente 6, Ndicka 5.5; Karsdorp 5 (1’ st Kristensen 7.5), Bove 6 (1’ st Azmoun 6.5), Paredes 6, Cristante 6, Spinazzola 5 (23’ st El Shaarawy 6.5); Dybala 7 (42’ st Celik sv), Lukaku 6. In panchina: Boer, Svilar, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Belotti. Allenatore Mourinho 6.5.

Arbitro : Marcenaro di Genova 6.5.

Reti : 25’ pt Matheus Henrique; 31’ st Dybala (rig.), 37’ st Kristensen.

Note : espulso Boloca, al 17’ st, per gioco pericoloso. Ammoniti: Thorstvedt, Berardi, Kristensen, Matheus Henrique, Erlic. Angoli: 1-11. Recupero: 1’; 8’.

Reggio Emilia. A fare la differenza sono, sempre, gli episodi. In 11 contro 11 il Sassuolo avrebbe potuto strappare anche i tre punti a una Roma poco brillante, in dieci (nella ripresa) tutto si è complicato. E, così, festeggia Mourinho con la forza dei nervi, più che del buon gioco. Ma ottiene la sesta vittoria nelle ultime otto partite, ribalta i neroverdi grazie a Dybala e Kristensen e tiene un ritmo da Champions.

La partita

Il primo squillo del match è della Roma. Dybala riceve palla sulla trequarti e si avvicina alla lunetta dell’area, il suo mancino a filo d’erba impegna Consigli in due tempi. Passa tutto dai piedi dell’argentino che al 41’ ha un altro sussulto dalla stessa posizione e l’estremo difensore neroverde è costretto al miracolo sotto l’incrocio. Nel mezzo, però, il Sassuolo trova il vantaggio. Berardi accetta la sfida con il numero 10 avversario, tiro-cross che diventa assist perfetto per Henrique sul secondo palo il quale deve solo appoggiare in rete. È Mancini a tenerlo in gioco, non serve nemmeno una revisione approfondita del Var. Thorstvedt avrebbe la chance per il raddoppio al 42’, ma poi il destro è troppo debole.

La ripresa

Tutto ciò spinge Mourinho a inserire una terza punta già da inizio ripresa, c’è Azmoun ed entra anche Kristensen. Al 62’, l’episodio che sorride ai giallorossi: entrata con piede a martello di Boloca su Paredes, il Var richiama l’arbitro per modificare il giallo iniziale in cartellino rosso. A questo punto la formazione di Mourinho si rigetta in avanti e al 76’ guadagna un calcio di rigore per un contatto Erlic-Kristensen, Dybala non sbaglia ed è 1-1. L’inerzia è tutta giallorossa, il Sassuolo soffre troppo l'inferiorità numerica e cinque minuti più tardi incassa anche il colpo del ko. Dybala libera Kristensen, il terzino azzarda la conclusione e inganna Consigli.

