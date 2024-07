«Duttile e sensibile, il manager del futuro» 

Capo autoritario, guida carismatica, comandante della nave. Ci sono tanti modi di essere un punto di riferimento nel mondo del lavoro. Enrico Corgiolu ha messo a punto la figura del leader «invisibile», in grado di indicare la strada ai collaboratori senza essere necessariamente un passo avanti a loro. «Una delle caratteristiche utili è senza dubbio la capacità di adattarsi. Saper cambiare modulo di gioco è ciò che permette di portare risultati nei momenti di maggiore confusione», scrive nel libro “Ombra e riflesso del leader invisibile”, edito da Albatros (collana Nuove voci, prefazione Barbara Alberti), presentato ieri nella sala Giorgio Pisano del gruppo L’Unione Sarda.

Il profilo

Corgiolu, algherese, è un professionista che ha dedicato 38 anni del suo lavoro ad una grande azienda nel campo delle risorse umane e ha maturato esperienze in diverse regioni italiane, scoprendo e apprezzando le unicità delle persone e dei territori con cui è entrato in contatto. «Un leader non è soltanto un capo ma una guida», spiega l’autore, «il cui scopo deve essere valorizzare e responsabilizzare i dipendenti, creando un circolo virtuoso di empatia e comunicazione efficace».

E la leadership invisibile che dà il titolo al libro? «È una visione fresca e rinnovata di quella tradizionale, è molto vicina alle persone, le coinvolge e le mette nella condizione di crescere costantemente», ha raccontato durante l’incontro moderato dal giornalista Michele Ruffi, in diretta streaming su Unionesarda.it

Gli accorgimenti

Aneddoti di vita lavorativa vissuta, esempi concreti, consigli per i manager che si trovano a dover delegare alcuni compiti strategici: il libro è un piccolo manuale di gestione delle risorse umane. Inclusione e integrazione sono le parole chiave per fare in modo che la squadra di lavoro – spesso composta da anime, personalità e preparazioni diverse – cammini spedita verso l’obiettivo: «È fondamentale creare una squadra affiatata, un team capace di andare nella stessa direzione», spiega Corgiolu. Ma soprattutto serve una sensibilità superiore: «In un momento come questo, dopo la pandemia che ha stravolto le relazioni, una leadership un po’ meno tradizionale e più attenta alle esigenze di tutti è l’ideale».

