Duro Cucca: «Consiglio paralizzato» 

Da una parte la maggioranza, impegnata a trovare una quadra nella coalizione, e alle prese con la querelle tra il Pd e la consigliera Irene Melis, passata al Misto in supporto di Sinistra futura, e Sinistra futura che ha rotto con il suo consigliere Angelo Coda. Dall’altra l’opposizione, con Antonello Cucca che denuncia quello che definisce un vero e proprio «immobilismo amministrativo». Lo scontro si sposta dentro le istituzioni cittadine, con l’attività del Consiglio al centro delle critiche. Cucca, della lista “Nuoro.A capo”, parla di uno «spettacolo desolante» e punta il dito contro il silenzio che avrebbe avvolto l’aula consiliare. «Nuoro assiste sgomenta a uno spettacolo desolante: il Consiglio comunale, cuore pulsante della nostra comunità, luogo dove la voce dei cittadini dovrebbe farsi tuono e decisione, è trasformato in un deserto istituzionale», attacca. Secondo Cucca, mentre i problemi della città continuano a pesare sulla vita quotidiana dei nuoresi, il confronto politico sarebbe fermo. «Nessun dibattito, nessun confronto». Accusa la maggioranza di aver trasformato la gestione della cosa pubblica in una «monarchia di cartone. Una stanza dei bottoni chiusa a doppia mandata, dove pochissimi intimi decidono il destino di tutti, lontano dai bisogni della gente».

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