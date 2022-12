Duro confronto sotto la curva a fine partita 

Il pesante malcontento dei tifosi del Cagliari presenti al "Liberati" monta pochi istanti dopo il triplice fischio di Massa. Un faccia a faccia tra la squadra e quasi un centinaio di sostenitori, dopo l'ennesimo tracollo e una classifica che ora preoccupa, coi giocatori e lo staff tecnico in campo ad ascoltare (quasi tutti in silenzio) quanto i tifosi rossoblù avevano da dire dall'inferriata che divide il settore a loro destinato dal terreno di gioco, davanti alla porta dove sono stati calciati i due rigori. A guidare il gruppo Alessandro Deiola, capitano di serata che non si è sottratto a dare risposte, in prima fila fra gli altri anche Lapadula, Pavoletti e Luvumbo, mentre gran parte della rosa sta a guardare. Con loro pure Liverani e alcuni membri dello staff, come Bovo e Pisacane, un po' più defilati ma presenti per ascoltare la comprensibile delusione di chi ha seguito il Cagliari a Terni. Presente il team manager Muzzi, non il presidente Giulini inquadrato in tribuna dalle telecamere durante la partita decisamente scontento.

La reazione

Il confronto avviene due minuti dopo la fine, a caldo. È acceso ma senza superare i limiti, con la comprensione degli stessi giocatori. C'è chi dagli spalti, con un gesto eloquente, chiede a qualcuno di andare via e chi ad alta voce segnala come questo Cagliari non sia mai riuscito a regalare gioie ai propri tifosi.

Una delusione pesantissima e comprensibile, aumentata dal fatto che va avanti da due mesi in una Serie B che i rossoblù dovevano affrontare diversamente. La discussione è durata qualche minuto, poi il mesto ritorno negli spogliatoi al termine di un'altra serata da incubo, l'ennesima di un campionato con pochissime luci e troppe ombre. Non è la prima contestazione al fischio finale: sabato scorso col Parma l'ultima di tante, coi copiosi fischi dei 12.648 della Domus.

I commenti