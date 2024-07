Duro colpo al Cartello di Sinaloa 

El Paso (Texas). Era riuscito a sfuggire alla cattura per oltre 40 anni: il boss Ismael Zambada Garcia, detto “El Mayo”, 76 anni, uno dei narcotrafficanti più ricercati del Messico, è stato arrestato a El Paso, in Texas, con uno dei figli del “Chapo”, Joaquín Guzman López, 38 anni. I due avevano co-fondato il cartello di narcotrafficanti messicani di Sinaloa, accusato da Washington di aver cospirato per produrre e distribuire il fentanyl, responsabile ogni anno della morte di migliaia di americani.

I due arresti sferrano un duro colpo a una delle organizzazioni criminali più potenti e violente del mondo. I dettagli dell’operazione non sono ancora chiari, ma i media statunitensi scrivono che “El Mayo” è stato attirato oltre il confine in seguito a un’operazione durata mesi dell’Homeland Security Investigations e dell’Fbi. Il Wall Street Journal racconta che l’inafferrabile boss è stato convinto a salire su un aereo con un inganno dallo stesso Lopez: quando l'aereo è atterrato sono scattate le manette per lui e Lopez.

