Durante le scene vietato parcheggiare e niente tavolini 

Per consentire la realizzazione delle scene la società di produzione Wildside di Roma ha chiesto e attenuto dal Comune l’utilizzo di alcuni spazi dell’antico quartiere del centro storico dove dovranno muoversi attori, tecnici e mezzi.

La determina dirigenziale firmata da Alessandro Costa stabilisce il divieto di sosta in viale Buoncammino, dalle 6 di oggi alle 18 del 24 maggio; piazza Palazzo, sino alle 18 di venerdì; piazza Carlo Alberto area carico/scarico, sino alle 18 del 24 maggio; piazza Indipendenza, dalle 6 alle 21 di tutti i giorni tra oggi e il 24 maggio; piazza Arsenale, sino alle 18 di venerdì; via Cannelles, in vari tratti, oggi e domani; via Dei Genovesi, in vari tratti, oggi e domani; via Santa Croce, in vari tratti, domani, giovedì e venerdì; piazza San Giuseppe (tra via santa Croce e via Corte di Appello), dalle 16 di giovedì alle 18 di venerdì; via Badas, sino alle 18 del 24 maggio 2024, occupazione; viale Regina Elena (tratto compreso tra il civico 28 e il largo Dessì), sino alle 18 del 24.

Sino alle 18 di venerdì 24 maggio, la società di produzione mette a disposizione parcheggi sostitutivi per i residenti in via Ubaldo Badas e viale Regina Elena.

RIPRODUZIONE RISERVATA