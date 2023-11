Durante e Ticca: «La Sardegna non cerca elemosine» 

Sull’onda dello sciopero nazionale “Adesso basta”, lunedì la Sardegna si prepara a tornare in piazza. A chiamare a raccolta lavoratrici e lavoratori, pensionati e giovani i sindacati Cgil e Uil. Nel mirino sempre la legge di bilancio e le politiche del governo Meloni, ma anche le azioni dell’esecutivo regionale.

L'appuntamento è alle 9 in piazzale Trento a Cagliari, poi il corteo attraverserà viale Trieste, via Roma e via Maddalena fino a piazza del Carmine, dove interverranno il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e quello organizzativo della Uil Emanuele Ronzoni.

«La manifestazione del 17 novembre è stata penalizzata dalla precettazione del ministro Salvini, purtroppo rischia di passare il messaggio che finché c’è lui non si possa scioperare. Ma questo è un diritto a cui noi non siamo disposti a rinunciare e vogliamo combattere per cambiare la legge finanziaria», attacca Fausto Durante, segretario generale Cgil Sardegna, durante la conferenza stampa organizzata in concomitanza con l'assemblea Filcams Cgil e Uiltucs. «La Sardegna ha molte ragioni in più per scioperare: la legislatura che volge al termine si è purtroppo distinta per una netta inadeguatezza davanti alla grande emergenze che vivono i sardi, ai quali sono negati diritti essenziali come la sanità, l'istruzione, la mobilità interna, la continuità territoriale. Questa Giunta ha prodotto poco e nulla». Cgil e Uil ricordano inoltre che la Sardegna è al duecentesimo posto fra le 235 regioni europee per quanto riguarda lo sviluppo economico e si caratterizza in negativo per gli indici infrastrutturali materiali e immateriali. «Dobbiamo affondare le mani nelle problematiche che riguardano la Sardegna. L’Isola non vuole elemosine, non vuole privilegi, ma i diritti alla pari dell’Italia e dell’Europa», ha rimarcato la numero uno di Uil Sardegna, Francesca Ticca, «In questa Finanziaria non vi sono soluzione per i sardi. La nostra terra ha bisogno di una programmazione regionale forte. L'Isola ha necessità di maggiore attenzione a livello locale e nazionale. Il concetto di insularità per ora è solo un contenitore vuoto. È importante che Governo nazionale e regionale ascoltino e cambino atteggiamento sui nostri bisogni».

RIPRODUZIONE RISERVATA