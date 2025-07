Dura sconfitta per il Setterosa 

Singapore. Prima sconfitta per l'Italia della pallanuoto donne ai Mondiali di Singapore. Il Setterosa, dopo la vittoria in rimonta sulla Nuova Zelanda, è stato sconfitto dall'Australia per 19-15 (4-3, 4-2, 6-4, 5-6) che va in testa al girone A a punteggio pieno e prenota la qualificazione diretta ai quarti di finale. «Abbiamo sofferto tanto la loro fisicità ed i loro due metri, soprattutto nella parte centrale del match», il commento del ct Carlo Silipo, «e quando ci siamo stretti di più abbiamo pagato le conclusioni dall'esterno. Bene l'attacco in superiorità e la reazione nell'ultimo quarto. Da rivedere la difesa». Domani alle 13.30 match agevole contro Singapose, oggi il Settebello alle 14.45 affronta la Serbia.

