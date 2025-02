Dura reazione contro gli incivili: accesso vietato ai cani in cimitero 

L’inciviltà di pochi porta a nuove regole per tutti: vietato portare i cani in cimitero.

Da qualche tempo ha fatto la comparsa nel cancello all’ingresso del luogo di sepoltura un cartello tassativo sul divieto assoluto dove è scritto a chiare lettere che al miglior amico dell’uomo, è vietato l’ingresso. Fa chiarezza l’assessore ai Servizi cimiteriali che conferma il divieto: «Siamo dovuti arrivare a questa decisione - dice Pasquale Renna - non per colpa dei cani, per i quali io stesso nutro particolare simpatia e ne ho sempre avuti, ma per colpa dei soliti incivili. Più volte abbiamo riscontrato lamentele da parte degli utenti perché alcuni proprietari non hanno provveduto alla raccolta dei bisogni dei loro cani. Ancor peggio per chi si è lamentato perché i bisogni sono stati fatti sulle tombe». L’argomento sta facendo discutere e le persone si dividono tra favorevoli e contrari alla decisione assunta. «Registriamo episodi riconducibili alla maleducazione dei padroni - dice il sindaco Ignazio Locci - non può sempre essere tutto consentito o sempre si deve mediare su provvedimenti che sono prima di buon senso e poi regolamentari. Non giustifico i maleducati e chi esercita la vigilanza ha il nostro sostegno».

