Dura, onesta, efficace Ecco come si fa inchiesta 

Su un tema di inesauribile confronto come quello delle diseguaglianze sociali, la Francia ricorda bene ancora oggi i disordini esplosi durante le manifestazioni dei gilet gialli. Segnalando nuove urgenze, oltre a quelle già emerse nel corso delle passate legislazioni, le classi medie e lavoratrici sono scese in piazza rivendicando il diritto alle pari opportunità, a cominciare da una riduzione della tassa sul carburante e da un aumento dei salari minimi. Tuttavia, come spesso accade, l’iniziativa è presto sfociata in un teatro di scontri che ha messo in discussione la stessa osservanza della legalità, tanto da parte di chi ha marciato in suo nome quanto di chi, istituzionalmente, la rappresenta. Ispirato da eventi che ancora incidono pesantemente sul giudizio comune, il pluripremiato Dominik Moll torna con “Il caso 137”: pellicola d’inchiesta selezionata in concorso per la “Palma d’Oro” al Festival di Cannes e valorizzata - come già accaduto in precedenti occasioni - da una Léa Drucker in stato di grazia. Confermando un approccio stilistico che premia il minimalismo e la forza delle premesse di partenza, l’opera espone senza inutili compromessi le fallacie di un sistema il cui senso di giustizia e il suo esercizio ordinario vengono messi a dura prova, attestando le discrepanze tra il mantenimento dello status quo e le legittime necessità dei più bisognosi.

La storia

Nel dicembre del 2018, a Parigi, dopo le mobilitazioni in piazza, l’ispettorato nazionale IGPN - espressamente incaricato di indagare su eventuali comportamenti illeciti da parte delle forze dell’ordine - esamina il caso di Guillaume Girard, un giovane attivista che denuncia di essere stato violentemente aggredito dagli agenti di polizia nel corso dei cortei. A coordinare l’investigazione è la comandante Stéphanie Bertrand, impegnata a ricostruire, attraverso interrogatori e referti, quanto realmente accaduto in quella drammatica circostanza. Ma più l’ispettrice si addentra nella vicenda, più vengono a galla tentativi di offuscare l’evidenza dei fatti, in un gioco di ruoli in cui ognuno finisce per compromettere la conformità alle norme, evidenziando ancor più le intolleranze di natura etnica e culturale da troppo tempo radicate nel paese.

Il rigore

Sorretto dallo spessore delle tematiche e dalla solidità della scrittura, Moll conferisce un’assoluta centralità ai dialoghi tra i personaggi, ai quali si affiancano - a variare coerentemente la formula - sezioni che approfondiscono i retroscena privati della protagonista e il contesto vario e spinoso in cui si trova ad agire. Nei taglienti e serrati botta e risposta, il punto di vista - anche dinanzi a una presunta evidenza dei fatti - non appare mai schierato su un fronte, rispettando sempre il delicato equilibrio tra le parti e aprendosi a una naturale ampiezza di vedute. La regia, in questa direzione, eccelle soprattutto nel catturare gli sguardi, le sospensioni e gli istanti più funzionali alla comprensione. Valorizzata da un cast di primo livello, la Drucker si rivela perfetta nel trattenere le proprie instabilità entro i margini della sua funzione, lasciando trasparire il suo carattere in una silenziosa ma risonante compostezza. Un film di denuncia che non perdona: duro, onesto e dunque assolutamente efficace nell’esporre complessità che impongono, più che mai, una rinnovata presa di coscienza.