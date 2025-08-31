dura lezione della nuorese al tortolì 

Tortolì 0

Tortolì (3-5-2) : Marongiu, Forense, Marcich (1’ st El Marrakchi), Lahrach; Orrù, S. Loi (14’ st Carracoi), Vidal (24’ st Pili), F. Serra, Contu (1’ st A. Piroddi); R. Piroddi (14’ st Nieddu), Tosi. In panchina Tangianu, De Zan, Thiobane, Rarinca. Allenatore Mereu.

Nuorese (4-2-3-1) : Mascia, Aru, Puddu, Dessolis, Filia; Carraro (31’ st Pitirra), Cadau; Tanda (45’ st Demurtas), Caggiu (42’ st Argiolas), F. Cocco (27’ st Cossu); Manca. In panchina Pireddu, Floris, Barracca, Zingaro, Rosa. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Ruela di Olbia.

Reti : pt 8’ Caggiu, 13’ (r) F. Cocco; st 3’ Caggiu.

Note : ammoniti F. Serra, Carraro; recupero 1’ pt-0’ st; spettatori 400.

Tortolì. È subito Nuorese, con pochi ma e pochi se. La squadra di Claudio Bonomi, che l’aria dell’Ogliastra la conosce bene in virtù dell’esperienza di due anni fa a Bari Sardo, fa sentire il peso dell’esperienza contro un Tortolì ancora in rodaggio. Il ciclone verdazzurro affossa i padroni di casa e il 3-0 è un risultato che, in attesa del ritorno di domenica al Frogheri, ipoteca il passaggio al turno successivo.

Boom iniziale

I primi 15 minuti della Nuorese sono impressionanti. I verdazzurri prendono per il collo il Tortolì e lo soffocano nella sua metà campo. Segnando due gol. Il primo all’8’ con Caggiu, abile a battere Marongiu da pochi passi con un tocco delicato. Poi, al 13’, il raddoppio arriva su rigore, per fallo di mano di un difensore rossoblù. Dal dischetto Fabio Cocco, ex mai dimenticato da queste parti, segna spiazzando Marongiu e non esulta per rispetto dei suoi vecchi sostenitori.

La ripresa

Troppa Nuorese per il Tortolì. Lo confermano anche i primi 180 secondi della ripresa, nei quali arriva il terzo gol degli ospiti: a segnarlo, con un acuto famelico al 3’, è ancora Caggiu, l’esterno di 19 anni che fa ammattire la difesa di casa. Al 18’ Carraro vede Marongiu fuori dai pali e con una palombella da centrocampo accarezza la traversa.

Un minuto dopo Nieddu, in campo dal 14’ (il suo ritorno in rossoblù salutato da applausi scroscianti), si esibisce in una sforbiciata che però finisce tra le braccia di Mascia. Il 9 ci riprova al 41’ ma la sua punizione passa sopra la traversa.

