Duplice omicidio, la pm chiede l’ergastolo per Baule 

Un duplice omicidio efferato commesso con l’ascia e quello “progettato” nei confronti della ex moglie, Ilaria Saladdino, salva per miracolo dopo l’aggressione brutale. Per Fulvio Baule, il muratore 42enne di Ploaghe che il 26 febbraio 2022 massacrò a Porto Torres i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, il pubblico ministero Enrica Angioni ha chiesto la condanna all’ergastolo, con l’esclusione delle attenuanti generiche per le modalità esecutive del crimine «ma soprattutto per la totale assenza di pentimento da parte dell’imputato, che non ha mai mostrato segni di dispiacere per le violenze provocate alle vittime». La richiesta di carcere a vita è stata avanzata anche dagli avvocati di parte civile, Gabriele Satta, Silvia Ferraris e Gian Mario Solinas.

Davanti alla Corte d’assise, presieduta dal giudice Massimo Zaniboni la pm ha contestato la premeditazione con le aggravanti della crudeltà, per le modalità dell’azione e per aver commesso il fatto alla presenza di minori, i due figli gemelli della coppia di un anno di età. «L’imputato ha agito lasciando che Ilaria partecipasse allo scempio dei suoi genitori, accettando il rischio che i due gemellini assistessero in tenera età a questo massacro». Per Baule anche la richiesta di isolamento diurno per un anno e la pena della decadenza dalla responsabilità genitoriale. La pm ha ricostruito i drammatici momenti del delitto che Baule ha commesso nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Una ripetizioni di colpi sulla testa prima sulla ex moglie, pochi istanti prima aggredita per strada con pugni e calci al culmine di una lite. Poi l’arrivo dei suoceri per difendere la figlia, in via Principessa Giovanna. Baule impugna a due mani l’accetta e a cavalcioni infierisce sul poliziotto fino ad ucciderlo. Insegue le due donne che a fatica raggiungevano il piazzale della palazzina dove risiedevano e le aggredisce senza pietà. Nell’udienza del 4 giugno la parola passerà all'avvocato della difesa, Nicola Lucchi.

